«Il mio sostegno per la V Circoscrizione va ad Azzarello. Ho contribuito personalmente alla realizzazione di questa lista, concepita come il vero punto di riferimento unitario del centrosinistra». Così Antonio “Totò” Malara, candidato al Consiglio Comunale con la lista Reset, interviene per fare chiarezza sulla propria posizione e denunciare le gravi incongruenze di questa campagna elettorale.

«È uno scandalo vedere esponenti di spicco del centrosinistra e la capolista del PD al Comune candidati nella lista autonoma di Chiarolla, una scelta dettata solo da logiche di potere e in palese antitesi con la linea unitaria. Questo atteggiamento frammenta il campo e indebolisce il candidato più forte», dichiara Malara. «Io ho scelto Reset credendo nel valore dell'unità, ma ho trovato solo tatticismi; per questo, oggi corro in autonomia, sostenendo esclusivamente la mia candidatura per Mimmo Battaglia sindaco».

Malara non risparmia critiche al PD: «È emblematico notare come il segretario del PD abbia attaccato ingiustamente la candidatura di Pino Cuzzocrea in "Casa Riformista" basandosi solo su voci di corridoio, ignorando o tollerando, al contempo, il caos creato in V Circoscrizione da chi gioca su più tavoli. I cittadini meritano chiarezza: io sto con chi rispetta il lavoro comune, non con chi lo svende per convenienze personali. Constato con amarezza che, nonostante gli anni passati, certe dinamiche nel centrosinistra non sono cambiate».