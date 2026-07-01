«La scelta di affidare l'incarico di vicesindaco a Mariagrazia Arena rappresenta l'ennesima scelta di alto profilo compiuta dall'onorevole Francesco Cannizzaro già in poche settimane del suo mandato da Sindaco di Reggio Calabria. Una decisione che conferma la volontà di costruire un'Amministrazione fondata sulla competenza, sul merito e sull'autorevolezza delle persone chiamate a ricoprire incarichi di responsabilità».

A scriverlo, in una nota stampa congiunta, sono tutti i partiti della coalizione di CentroDestra, Alternativa Popolare, Azione, Cannizzaro Sindaco, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Insieme si può, Lega, Noi Moderati, Ogni giorno Reggio, Reggio Futura, Reggio Protagonista, UdC.

«Scegliere una figura di assoluto prestigio, riconosciuta competenza e serietà come il magistrato Arena è l’esempio plastico della convinzione che Reggio Calabria abbia bisogno delle migliori energie ed esperienze da mettere al servizio delle istituzioni e quindi della comunità, nell’ambito di un progetto che intende rivoluzionare da cima a fondo questa città. È la dimostrazione di come una guida autorevole, capace di coniugare determinazione, visione e capacità di coinvolgimento, possa imprimere fin da subito un'impronta chiara all'azione politico-amministrativa, trasmettendo questi stessi valori all'intera squadra di governo. Questo costituisce la base di un'Amministrazione orientata esclusivamente al perseguimento dell'interesse pubblico e al bene della comunità reggina.

Tutti noi, sia da cittadini che ciascuno nell’esercizio delle rispettive funzioni professionali e politiche, abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare nel corso degli anni, il rigore, l'equilibrio e l'alto profilo che hanno contraddistinto il lungo percorso nella magistratura del nuovo vicesindaco. Siamo certi che la sua esperienza in questa veste totalmente nuova per lei rappresenterà un valore aggiunto per la Giunta Cannizzaro e, più in generale, per tutta l'azione amministrativa di Reggio Calabria. A lei rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro, certi che, tutti insieme, sapremo intraprendere e portare a termine l’ambizioso percorso di crescita, sviluppo e rafforzamento che il Sindaco Cannizzaro intende attuare e che la nostra città merita.

Confidiamo pienamente nelle scelte effettuate dal Primo cittadino. Siamo sicuri che la giunta dei cosiddetti ‘migliori’ rispecchierà pienamente quanto da lui affermato in campagna elettorale, fondendo il giusto mix tra scelte degli elettori e scelte tecniche. Del resto, una buona squadra di governo nasce dall'equilibrio tra competenze tecniche ed esperienza politica, garantendo tutto ciò che serve ad un’amministrazione degna: preparazione e capacità amministrativa, visione, rappresentanza del territorio e ascolto. È dall'incontro di queste caratteristiche che una città può affrontare con efficacia le sfide del presente e costruire il proprio futuro».