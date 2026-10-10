«Quanto successo durante la notte a Melito di Porto Salvo ci ricorda quanto siamo impreparati ad affrontare eventi meteorologici sempre più intensi e quanto continuiamo a sottovalutare gli effetti del cambiamento climatico sui nostri territori, già minacciati da fragilità idrogeologiche, consumo di suolo e manutenzione insufficiente», lo dichiarano Francesca Druetti, segretaria di Possibile e Silvia Giandoriggio, portavoce locale di Calabria Possibile, dopo le terribili immagini del nubifragio che ha colpito la provincia di Reggio Calabria.



Per Francesca Druetti l’evento deve ancora una volta richiamare l’attenzione della politica sul contrasto alla crisi climatica: «Il nostro Governo si comporta come se ogni evento fosse un’eccezione imprevedibile, preoccupandosi soltanto quando arrivano le strade allegate, i crolli, i danni e i disagi. Non si può soltanto rincorrere le emergenze».



Silvia Giandoriggio pone l’attenzione sulle difficoltà del territorio e sulla necessità di interventi mirati: «La Calabria è una regione particolarmente esposta, lo sappiamo. Per questo la pianificazione territoriale deve partire anche dalla consapevolezza che questi fenomeni vanno previsti, studiati e considerati come condizioni strutturali nelle scelte di progettazione e manutenzione del territorio. Le reti di drenaggio, le superfici permeabili, la gestione delle acque meteoriche, la manutenzione dei corsi d’acqua e delle infrastrutture devono essere ripensate alla luce di un clima che sta cambiando. C’è bisogno di una cultura della prevenzione che orienti gli investimenti pubblici e siamo già in ritardo».



Possibile è un partito politico di sinistra, ecologista e progressista, fondato nel 2015 da Giuseppe Civati. Si batte per i diritti civili e sociali, la giustizia ambientale, la dignità del lavoro, la pace e la solidarietà tra i popoli, con l'idea che la politica debba essere partecipazione e non solo rappresentanza. È guidato dalla segretaria Francesca Druetti.