La senatrice si sofferma poi sull'impatto che la nuova infrastruttura avrà per il territorio: «La Calabria intera, e in particolar modo il territorio reggino, ha atteso invano per decenni la realizzazione di quest’opera vitale»

«La conclusione del dibattito pubblico e la consegna della relazione finale sui quattro tracciati della Nuova Statale 106, nel tratto compreso tra Reggio Calabria e Catanzaro, rappresentano un passo in avanti decisivo per la nostra regione, una notizia che accolgo con enorme soddisfazione». Lo afferma la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi.

«Si tratta di un traguardo storico per un’infrastruttura fondamentale, attesa da decenni, che oggi fa un ulteriore e concreto scatto in avanti grazie alla determinazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Ancora una volta – prosegue l’esponente leghista – il nostro leader dimostra con i fatti, e non con le parole, la sua massima attenzione e il suo grande impegno per il rilancio e lo sviluppo del Sud, accelerando opere che per troppo tempo le passate amministrazioni avevano lasciato chiuse nei cassetti».

La Senatrice si sofferma poi sull'impatto che la nuova infrastruttura avrà per il territorio: «La Calabria intera, e in particolar modo il territorio reggino, ha atteso invano per decenni la realizzazione di quest’opera vitale. La Nuova Statale 106 cambierà letteralmente il volto della nostra mobilità. Innanzitutto in termini di sicurezza stradale: – sottolinea Minasi – un tracciato moderno ci permetterà di lasciarci alle spalle i tragici bollettini di quella che tristemente è nota come ‘strada della morte’, un tratto che purtroppo è stato spesso teatro di gravissimi incidenti. Offriremo finalmente ai cittadini viaggi sicuri e con standard europei. A questo si aggiungono benefici incalcolabili per la mobilità di tutti i giorni, con tempi di percorrenza drasticamente ridotti tra Reggio e Catanzaro, facilitando enormemente la vita di pendolari, studenti e lavoratori.

Ma le ricadute positive saranno straordinarie anche sotto il profilo economico, occupazionale e turistico», continua la senatrice. «Un'opera di questa portata porterà con sé l'apertura di grandi cantieri, la creazione di nuovi posti di lavoro diretti e di un vasto indotto. E, soprattutto, sarà la chiave di volta per rilanciare in maniera definitiva il turismo in tutta la Locride e nel Basso Jonio reggino. Potremo finalmente valorizzare a pieno le straordinarie bellezze naturali, storiche e culturali dell'Area Grecanica, rendendole facilmente accessibili a visitatori e turisti, abbattendo quell’isolamento infrastrutturale che ne ha frenato lo sviluppo per troppo tempo. Solo con collegamenti rapidi ed efficienti, infatti, il nostro territorio può esprimere il suo potenziale, e le nostre aziende possono abbattere i costi di trasporto, competere sui mercati e attrarre nuovi e preziosi investimenti.

La Lega è al governo per sbloccare i cantieri e modernizzare il Paese. La concretezza di Matteo Salvini è la nostra migliore garanzia in questo senso. Da parte mia, continuerò a monitorare la situazione e a lavorare senza sosta – conclude Minasi – affinché il prosieguo dell’iter proceda sempre più spedito, con l'obiettivo di arrivare presto ai cantieri e consegnare ai calabresi l'infrastruttura sicura, veloce e all'avanguardia che meritano da sempre».