L’avvocato cassazionista ed ex vice Avvocato Generale dello Stato, già consulente del governatore dal 2022, avrà un ruolo tecnico nei rapporti con Ministeri e Governo nazionale senza indennità di carica

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato il decreto con il quale viene ratificata la nomina dell’avvocato Ettore Figliolia quale profilo tecnico per ricoprire il ruolo di sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale.

Ettore Figliolia, già consulente del governatore Occhiuto dal 2022, è un avvocato cassazionista con una lunga e autorevole esperienza maturata ai vertici dell’Avvocatura dello Stato.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di massimo rilievo istituzionale, tra cui quello di vice Avvocato Generale dello Stato dal 2019 al 2025, dopo oltre 38 anni di servizio come Avvocato dello Stato.

In questo ruolo ha rappresentato lo Stato italiano nei più importanti contenziosi, anche davanti alla Corte Costituzionale, occupandosi di questioni di grande impatto nazionale, tra cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, la disciplina delle concessioni e della concorrenza. Molteplici anche le difese innanzi al Tribunale dei ministri.

La sua attività si è distinta anche per il coordinamento di importanti sezioni dell’Avvocatura Generale dello Stato, contribuendo alla gestione di ambiti strategici per il Paese, tra cui ambiente, sviluppo economico, beni culturali, sicurezza interna e politiche territoriali.

Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto incarichi di primaria responsabilità - capo di gabinetto, capo ufficio legislativo, capo segreteria tecnica, vice capo di gabinetto, consigliere giuridico - per vice presidenti del Consiglio, sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, ministri dell’Interno, delle Infrastrutture, della Difesa, del Commercio Estero, dei Traporti, dell’Ambiente, delle Aree urbane, presidenti di Regione, e per il Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

Il decreto di nomina prevede, tra l’altro, che al suddetto sottosegretario non saranno corrisposti gli emolumenti relativi all’indennità di carica e all’indennità di funzione (pari complessivamente a 5.350 euro mensili).

Grazie a un profilo di elevatissima competenza giuridica e a una consolidata esperienza, Ettore Figliolia rappresenta una figura tecnica di riferimento nel panorama istituzionale e del diritto pubblico italiano.

In questi anni da consulente del presidente Roberto Occhiuto il suo prezioso supporto, unito a una profonda conoscenza dei Ministeri, è stato molto importante in partite decisive per la Regione: dalla vicenda Abramo alla lunga trattativa per l’uscita dal commissariamento della sanità.

Nel ruolo di sottosegretario, Ettore Figliolia sarà ancor di più il rappresentante della Presidenza della Regione nei rapporti con i Ministeri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e seguirà da vicino i numerosi dossier aperti nei diversi Dipartimenti del governo nazionale.