Arriva un ulteriore sostegno politico alla candidatura a sindaco di Reggio Calabria di Francesco Cannizzaro. A intervenire è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che definisce la scelta del parlamentare azzurro «un atto di coraggio e una scelta d’amore autentica per la propria terra».

«Sono davvero felice che abbia deciso di candidarsi – afferma Occhiuto –. Ne abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane e sono contento per questa sua decisione, maturata con entusiasmo e senso di responsabilità».

Nel suo intervento, il governatore sottolinea il peso strategico della città nello sviluppo regionale. «La Città metropolitana di Reggio Calabria è un motore importantissimo per la regione, e avere un sindaco come lui aiuterà anche me a governare meglio la Calabria», evidenzia.

Occhiuto insiste sul profilo politico del candidato, parlando di «una guida forte, credibile e profondamente radicata nel territorio», capace di affrontare una sfida considerata centrale anche per gli equilibri del centrodestra calabrese.

«Il centrodestra e tutta Forza Italia sono pronti a sostenerlo con convinzione», aggiunge, rimarcando la compattezza dello schieramento attorno al nome di Cannizzaro.

Nel passaggio finale, il presidente della Regione rivela anche un elemento politico-organizzativo: «Gli ho posto una condizione: anche da sindaco dovrà rimanere coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria», sottolineando il legame costruito negli anni.

«A lui va il mio più sincero in bocca al lupo per questa nuova e affascinante avventura», conclude Occhiuto.