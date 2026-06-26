Il sindaco fa il punto sui primi risultati dell'attività del Nucleo ecologico della Polizia locale: una persona è stata denunciata per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi in viale Europa.

«Sono appena arrivato a Roma ed è proprio in questo momento che sono stato informato dal comando della Polizia locale». Così il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha commentato i primi risultati dell'operazione «Piazza Pulita», l'iniziativa avviata per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti e rafforzare il controllo del territorio.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, il Nucleo ecologico della Polizia locale, attivato per monitorare l'operazione, ha individuato 19 trasgressori nelle prime 24 ore di attività, tutti sanzionati per violazioni delle norme sul conferimento dei rifiuti.

Tra i casi accertati, uno ha assunto rilevanza penale. «Uno dei trasgressori è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver conferito rifiuti speciali pericolosi proprio in viale Europa», ha spiegato Cannizzaro, sottolineando la gravità dell'episodio.

Per il sindaco, i numeri registrati nelle prime ore di controlli rappresentano un segnale chiaro. «È un dato importante e significativo, che dimostra quanto lavoro ci sia ancora da fare», ha affermato, ribadendo però la linea dell'amministrazione comunale.

«Noi non arretreremo di un millimetro. Per questi trasgressori, per questi incivili e per questi sciacalli la linea sarà quella della tolleranza zero», ha concluso Cannizzaro, confermando che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane nell'ambito dell'operazione «Piazza Pulita».