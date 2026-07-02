Il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, fa un nuovo resoconto sulle attività che in questo periodo hanno coinvolto la città e l’amministrazione comunale. Giorni intensi, ricchi di incontri e impegni che l’ex comandante della stazione locale dei Carabinieri desidera condividere con la comunità.

«La notizia più attesa è arrivata ieri: l’ASP di Reggio Calabria ha autorizzato l’attivazione della Guardia Medica Turistica alla Tonnara di Palmi – afferma il neo sindaco -. Un servizio fondamentale per residenti e turisti, che garantirà assistenza sanitaria in una delle aree più frequentate della nostra città durante l’estate. Si tratta di un risultato importante, frutto di interlocuzioni costanti e di una collaborazione istituzionale che continueremo a rafforzare. Lunedì ho incontrato il direttore del Distretto Sanitario dell’Area Tirrenica, Dott. Salvatore Barillaro, che dirige la Casa della Comunità di Palmi. Ho confermato la piena disponibilità dell’Amministrazione a collaborare con l’ASP per sostenere questo presidio fondamentale. La visita alla struttura ha permesso di verificare la presenza di: ambulatori specialistici con strumentazione di eccellenza; AFT; Centro prelievi; diagnostica avanzata; Camera iperbarica, un reparto unico in Calabria e raro nel Sud Italia; locali in fase finale di ristrutturazione. Una realtà sanitaria di altissimo livello che serve migliaia di utenti del comprensorio».

Poi, Giovanni Calabria informa: «Ho avuto l’onore di partecipare al Gerace Heritage Lab 2026, un appuntamento internazionale che per cinque giorni ha trasformato Gerace in un laboratorio di studio dedicato al patrimonio culturale e allo sviluppo sostenibile. Un confronto di altissimo profilo con esperti UNESCO, studiosi, amministratori e professionisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Portare Palmi dentro questi contesti significa aprire nuove opportunità di crescita culturale e di valorizzazione del nostro patrimonio. Nei giorni scorsi ho partecipato alla Festa dei Gigli di Nola, anche essa inserita nella rete delle Grandi Macchine a Spalla, riconosciute beni immateriali dell’umanità dall’UNESCO, accogliendo l’invito da parte del sindaco di quel Comune. Questo momento ha rafforzato i legami tra comunità accomunate da tradizioni secolari e riconosciute a livello internazionale. Consolidare la presenza di Palmi nella rete UNESCO significa valorizzare sempre di più la Varia, patrimonio identitario della nostra città».

A Palmi continua senza sosta l’opera di pulizia e manutenzione del territorio. Il sindaco comunica che «Piazza Primo Maggio è stata nuovamente abbellita con la sostituzione del verde, le vie alberate del centro sono oggetto di pulizia straordinaria e sono state completate diverse opere manutentive attese da tempo. È stato realizzato un intervento di ammodernamento delle mura sottostanti la villa comunale, migliorando sicurezza, decoro e qualità dell’area frutto di una sinergia efficace tra le varie aree dell’Ente che sta permettendo di recuperare ritardi accumulati negli anni e restituire cura agli spazi pubblici. Stiamo lavorando ogni giorno, con continuità e determinazione, per migliorare Palmi. Sanità, cultura, decoro urbano, servizi ai cittadini: ogni risultato nasce dalla collaborazione tra istituzioni, operatori, volontari e cittadini che credono nel futuro della nostra città. Continuerò a informarvi con aggiornamenti periodici, perché Palmi merita un’amministrazione presente, operativa e vicina alle persone».