"La cancellazione di alcune rotte internazionali Ryanair non deve diventare l’ennesimo terreno di scontro politico. Vedere oggi il centrosinistra sollecitare la Regione su questo tema appare quantomeno singolare, considerando che, fino a pochi mesi fa, Comune e Città Metropolitana erano amministrati dal centrosinistra".

Così Nicola Paris di Noi Moderati.

"Negli ultimi anni, invece, la Regione Calabria ha creduto nel rilancio dell’aeroporto dello Stretto, investendo insieme a Ryanair. I risultati sono evidenti: più collegamenti, maggiore movimento passeggeri e soprattutto un importante incremento del turismo internazionale - continua Paris -. Da operatore del settore ricettivo posso confermare personalmente l’arrivo di numerosi turisti stranieri. Un’opportunità importante per Reggio Calabria, che non possiamo permetterci di perdere. Naturalmente c’è ancora molto da fare. Occorre lavorare per mantenere le rotte esistenti e conquistarne di nuove, migliorando contemporaneamente i collegamenti con la città, il decoro urbano e l’accoglienza turistica. Ryanair sta rivedendo le proprie rotte in diversi aeroporti europei: per questo bisogna confrontarsi con la compagnia e costruire una strategia condivisa tra Regione, Comune, Città Metropolitana e operatori del settore. Il mio auspicio è che il presidente Roberto Occhiuto e il sindaco Francesco Cannizzaro continuino a lavorare per portare nuove destinazioni e nuove opportunità. Il "Tito Minniti" oggi è una realtà diversa rispetto al passato. Difendiamo quanto è stato costruito e guardiamo avanti, con meno polemiche e più proposte. Reggio Calabria ha bisogno di collegamenti, turismo e lavoro. E l’aeroporto può essere uno dei motori principali del suo sviluppo" - conclude Paris.