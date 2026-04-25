Il movimento civico del candidato sindaco del Polo Civico si presenta alle elezioni del 24 e 25 maggio con due liste. Dopo «Cultura e Legalità», ecco i venti candidati di «Reggio Normale», la formazione di nuova costituzione.

Lista civica “Reggio Normale”

Demetrio Aricò

Gabriella Bardo

Domenica Caia

Francesco Chirico

Santina Chirico

Irene Cocuzza

Assunta Curcio

Fabrizio D’Alessandro

Lucia Giuseppina De Vita

Giuseppe Dieni

Pail Nepo Jay Gonzales

Ornella Manferoce

Barbara Marra

Antonio Pratesi

Marco Sgrò

Marco Spanò

Maria Pia Turiano

Angela Vazzana

Cristina Vazzana

Giuseppe Votano