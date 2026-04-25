La nuova formazione civica si affianca a “Cultura e Legalità” nel sostegno al candidato sindaco in vista del voto del 24 e 25 maggio
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Il movimento civico del candidato sindaco del Polo Civico si presenta alle elezioni del 24 e 25 maggio con due liste. Dopo «Cultura e Legalità», ecco i venti candidati di «Reggio Normale», la formazione di nuova costituzione.
Lista civica “Reggio Normale”
Demetrio Aricò
Gabriella Bardo
Domenica Caia
Francesco Chirico
Santina Chirico
Irene Cocuzza
Assunta Curcio
Fabrizio D’Alessandro
Lucia Giuseppina De Vita
Giuseppe Dieni
Pail Nepo Jay Gonzales
Ornella Manferoce
Barbara Marra
Antonio Pratesi
Marco Sgrò
Marco Spanò
Maria Pia Turiano
Angela Vazzana
Cristina Vazzana
Giuseppe Votano