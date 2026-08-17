È stato riattivato, presso la circoscrizione di Ravagnese, il servizio per il rilascio dei tesserini venatori, un servizio importante per tanti cittadini e operatori del territorio che torna finalmente a essere disponibile anche in un centro civico periferico.

«La riattivazione del servizio – dichiara Danilo Vetta, Vice Presidente del IV Municipio “Reggio Sud” – nasce da una precisa richiesta che ho sottoposto all’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini di Ravagnese e delle zone limitrofe. Voglio ringraziare l’Assessore Antonino Maiolino, che ha recepito la mia richiesta e si è attivato tempestivamente per rendere nuovamente operativo il servizio».

«Un plauso – prosegue Vetta – va anche al Sindaco Cannizzaro, che sta restituendo ai centri civici periferici il ruolo e il valore che meritano, dimostrando concretamente di avere la massima attenzione nei confronti delle periferie. Riportare servizi nei territori significa avvicinare le istituzioni ai cittadini e dimostrare che l’Amministrazione comunale vuole essere presente non soltanto nel centro della città, ma in ogni quartiere. Insieme al Presidente Cantarella e a tutta l’Amministrazione circoscrizionale – sottolinea il Vice Presidente – stiamo lavorando per raccogliere e recepire tutte le istanze che provengono dal territorio, trasformandole in richieste concrete e indirizzandole verso i settori comunali competenti. È questo il senso della nostra azione politica: ascoltare, rappresentare e cercare soluzioni».

Per Vetta «il percorso è certamente impegnativo perché le esigenze delle periferie sono numerose e spesso rimaste per troppo tempo senza risposte».

«Ma stiamo lavorando con entusiasmo, determinazione e spirito di servizio. La riattivazione del rilascio dei tesserini venatori a Ravagnese rappresenta un piccolo ma significativo risultato: quando territorio e amministrazione dialogano e lavorano nella stessa direzione, le risposte possono arrivare».