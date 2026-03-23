Al via lo scrutinio in diretta tra exit poll e proiezioni, il verdetto si gioca voto su voto sul filo dell’equilibrio nazionale
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L’Italia arriva all’appuntamento con lo spoglio del referendum sulla giustizia dopo due giorni di voto segnati da una partecipazione superiore alle attese.
Il quesito riguarda una riforma costituzionale che incide sull’assetto della magistratura: separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, doppio Csm e istituzione di un’Alta corte disciplinare. Un passaggio destinato a pesare sugli equilibri istituzionali e sul rapporto tra politica e giustizia.
Nel frattempo, la giornata dello spoglio si trasforma in una lunga maratona mediatica e politica. Dai comitati ai leader nazionali, cresce l’attesa per un risultato che avrà inevitabili ripercussioni sugli equilibri di governo e sul futuro delle riforme.
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Speciale referendum live su LaC TV
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Affluenza, nel reggino sfiora il 49%
Superati i dati del 2006 e del 2020, resta davanti solo il 2016: a livello nazionale tra le più alte degli ultimi 25 anni. In Calabria prima provincia per partecipazione Catanzaro: oltre il 50,8%
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Granata a LaC: «Da fronte Sì argomentazioni ingannevoli»
Urania Granata, consigliere della Corte d’Appello Reggio Calabria, in diretta su LaC News24: «Né la magistratura né l’avvocatura ha strumentalizzato questo referendum, che è invece stato politicizzato dai non addetti ai lavori. Ho avuto la percezione che il fronte del Sì abbia intercettato un sentimento di sfiducia della collettività nei confronti dell’amministrazione della giustizia e l’abbia addirittura alimentato con argomentazioni ingannevoli che poco hanno a che fare con la riforma. Se vince il Sì, speriamo solo che questa riforma non diventi il viatico per l’indebolimento della magistratura».
14:32
Si dimette presidente Csm Parodi: «Motivi personali»
Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Secondo quanto si apprende dall'Ansa le dimissioni arriverebbero per 'motivi personali'. Parodi avrebbe comunicato pochi minuti prima delle 15 la decisione al Comitato direttivo centrale dell'associazione.
14:14
Instant poll: No in leggero vantaggio
Urne chiuse, risultato (stando ai sondaggisti interpellati nelle scorse ore) più incerto che mai e primi exit poll disponibili battuti dalle agenzie. La corsa allo spoglio è appena iniziata e l’esordio vede avanti il No con una forbice tra il 49 e il 53% stando ai dati diffusi da Swg nella diretta di La7 (79% di copertura del campione). Il Sì è dato al 47-51%. Identico il risultato degli instant poll Opinio-Rai. Per Sky Tg24 il Sì è al 48,5% e il No al 51,5%.
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Speciale referendum live su LaC TV
Dalle ore 15 LaC Tv segue in diretta sul canale 11 del digitale terrestre e su tutte le nostre testate con aggiornamenti LIVE.