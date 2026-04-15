«Desidero esprimere un sincero plauso al deputato Francesco Cannizzaro per l’importante risultato ottenuto a beneficio della città di Reggio Calabria. L’approvazione in Commissione Ambiente di un emendamento a sua firma, che destina complessivamente 15 milioni di euro al nostro territorio, rappresenta un segnale concreto di attenzione e impegno verso le esigenze reali della comunità. Si tratta di risorse fondamentali, che saranno suddivise in due direttrici strategiche: 10 milioni di euro per interventi di riqualificazione e ammodernamento urbano del Comune di Reggio Calabria e 5 milioni di euro per affrontare in maniera decisa il fenomeno dell’erosione costiera a Cannitello, una criticità che da troppo tempo interessa quell’area. Come sottolineato dallo stesso Cannizzaro, questa è una “grande, grandissima notizia per Reggio Calabria”. Ed è difficile non condividere questo entusiasmo: parliamo infatti di interventi che avranno un impatto concreto sulla qualità della vita dei cittadini, sulla sicurezza del territorio e sul futuro sviluppo della città. In un momento in cui le istituzioni sono chiamate a dare risposte rapide ed efficaci, questo risultato dimostra come un lavoro serio, costante e determinato possa tradursi in opportunità reali per il territorio. Per questo motivo, ritengo doveroso riconoscere il valore dell’azione portata avanti da Francesco Cannizzaro, che ancora una volta ha dimostrato attenzione, capacità e concretezza.

Continueremo a sostenere ogni iniziativa che vada nella direzione della crescita, della tutela e del rilancio di Reggio Calabria, con l’auspicio che questi interventi possano rappresentare solo l’inizio di un percorso ancora più ampio di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio». Così in una nota Nicola Paris.