Finanziamento ottenuto dal settore Risorse esterne del Comune per migliorare spazi educativi e servizi per l’infanzia

Il settore Risorse esterne dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha ottenuto un finanziamento pari a 520 mila euro destinato al rinnovamento degli arredi degli asili nido cittadini, nell’ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Istruzione «La scuola per l’Italia di domani».

A seguito degli avvisi pubblici del 3 febbraio 2026, per la dotazione di arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, già oggetto di finanziamento nel «Piano per asili nido e scuole per l’infanzia del Pnrr», sono state predisposte le graduatorie.

Si tratta di un prestigioso risultato raggiunto grazie alla partecipazione dell’ufficio comunale a un bando «a sportello» dedicato alla realizzazione di arredi didattici innovativi per i servizi educativi per l’infanzia. Il progetto presentato ha consentito al Comune di accedere alle risorse, che saranno impiegate per migliorare la qualità degli spazi educativi, rendendoli più moderni, funzionali e inclusivi.

L’intervento mira a creare ambienti più stimolanti e adeguati alle esigenze dei bambini, favorendo lo sviluppo delle attività didattiche attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, che conferma l’impegno dell’ente nel cogliere le opportunità dei fondi europei, con l’obiettivo di investire concretamente nel futuro delle nuove generazioni.