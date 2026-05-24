Arriva l'ultimo dato sull'affluenza di questo primo giorno di votazioni per le elezioni comunali di Reggio Calabria. Secondo quanto riportato dal portale “Eligendo” del Ministero dell'Interno, alle ore 23 di oggi, domenica 24 maggio 2026 , si è recato alle urne il 48,36% degli a dirittoventi al voto. Il dato riguarda complessivamente tutte le 196 sezioni cittadine.

Il dato segna un lieve decremento rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora si era registrata un'affluenza del 49,47%.

Alle ore 19 si era recato alle urne il 36,26%.

Domani i seggi riapriranno alle 7 del mattino per poi chiudersi definitivamente alle 15, momento in cui avrà inizio lo spoglio delle schede.