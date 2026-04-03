La II Commissione consiliare (Affari istituzionali, città metropolitana e decentramento, controllo enti partecipati, sicurezza e legalità), presieduta da Giuseppe Marino, ha approvato (con 14 voti favorevoli e 1 astensione) il Regolamento sui comitati di quartiere.

Alla seduta ha preso parte anche la segretaria generale del Comune, Antonia Criaco, che ha suggerito alcune modifiche, poi recepite per rendere coerente il Regolamento sui comitati di quartiere con quello relativo al Decentramento e armonizzare le disposizioni dei due distinti provvedimenti.

Il consigliere con delega al Decentramento, Giuseppe Giordano, che ha suggerito altrettante modifiche sempre nell’ottica della coerenza e armonizzazione dei due atti regolamentari, ha poi espresso soddisfazione, ringraziando il presidente Marino per il lavoro svolto, la segretaria generale e soprattutto la Rete dei Comitati di quartiere. «Si aggiunge un ulteriore, importante tassello – ha dichiarato Giordano – per organizzare il livello di partecipazione della comunità in forma strutturata. I comitati di quartiere rappresentano un’espressione fondamentale di partecipazione democratica e si inseriranno nel più ampio quadro delle attività consultive e propositive, anche in seno alle Circoscrizioni di riferimento, con le quali dovranno avere un rapporto stabile e sinergico per rispondere meglio alle esigenze dei territori e per consolidare l’efficacia e l’efficienza dei servizi. I comitati avranno anche il compito di portare all’attenzione degli organi di governo i bisogni della comunità. L’Amministrazione comunale, con l’adozione del Regolamento, auspicabilmente nella prima seduta utile del Consiglio comunale, completa il progetto previsto nelle linee di mandato di Giuseppe Falcomatà – ha concluso Giordano – che prevedevano il decentramento e, soprattutto, le più ampie forme di partecipazione popolare».

Nel corso della seduta sono intervenuti alcuni referenti dei comitati di quartiere della città. Diversi consiglieri comunali (Giuseppe Sera, Filippo Quartuccio e Francesco Barreca) hanno espresso apprezzamento per il ruolo svolto dai comitati nel proporre il regolamento e manifestato soddisfazione per l’approvazione del provvedimento.