Classe 1978, con un percorso tra ambito tecnico, amministrativo e sociale, annuncia la propria candidatura. «Famiglie, giovani e lavoro al centro dell’impegno».

Si arricchisce il quadro delle candidature in vista delle elezioni comunali. Laura Carere, classe 1978, ha annunciato la propria discesa in campo con il movimento politico Noi Moderati, mettendo a disposizione un percorso costruito in oltre vent’anni di esperienza tra ambito tecnico, amministrativo e sociale.

Un profilo che unisce competenze professionali e impegno sul territorio, maturato attraverso attività nei settori tecnico e amministrativo, con particolare attenzione ai rilievi, alla progettazione e alla gestione documentale. Un percorso arricchito anche da numerosi corsi di formazione.

Negli ultimi anni, Carere ha orientato il proprio impegno verso il sociale, partecipando a progetti dedicati all’inclusione, al sostegno delle famiglie e al supporto dei minori, consolidando un’attenzione specifica alle fragilità e alla coesione territoriale.

La candidatura con Noi Moderati si inserisce in questa traiettoria, con l’obiettivo di rafforzare le reti sociali locali e con un focus su famiglie, giovani e lavoro.

«Ringrazio il coordinatore regionale Galati, il coordinatore provinciale Foti e il coordinatore cittadino Politi per il sostegno, la fiducia e l’opportunità di partecipare al progetto politico di Noi Moderati sul territorio», ha dichiarato Laura Carere.