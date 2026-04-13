Si arricchisce il quadro delle candidature in vista delle elezioni comunali. Laura Carere, classe 1978, ha annunciato la propria discesa in campo con il movimento politico Noi Moderati, mettendo a disposizione un percorso costruito in oltre vent’anni di esperienza tra ambito tecnico, amministrativo e sociale.

Un profilo che unisce competenze professionali e impegno sul territorio, maturato attraverso attività nei settori tecnico e amministrativo, con particolare attenzione ai rilievi, alla progettazione e alla gestione documentale. Un percorso arricchito anche da numerosi corsi di formazione.

Negli ultimi anni, Carere ha orientato il proprio impegno verso il sociale, partecipando a progetti dedicati all’inclusione, al sostegno delle famiglie e al supporto dei minori, consolidando un’attenzione specifica alle fragilità e alla coesione territoriale.

La candidatura con Noi Moderati si inserisce in questa traiettoria, con l’obiettivo di rafforzare le reti sociali locali e con un focus su famiglie, giovani e lavoro.

«Ringrazio il coordinatore regionale Galati, il coordinatore provinciale Foti e il coordinatore cittadino Politi per il sostegno, la fiducia e l’opportunità di partecipare al progetto politico di Noi Moderati sul territorio», ha dichiarato Laura Carere.