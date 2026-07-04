«Ci sono diverse deleghe che non ho menzionato perché è intenzione del sindaco coinvolgere poi nel futuro breve i migliori soggetti all’interno dell’assemblea della città per conferire loro delle responsabilità». Così il primo cittadino di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, a margine della presentazione della nuova giunta comunale cittadina a Palazzo San Giorgio.

Il sindaco ha annunciato che terrà a sé la delega all’ambiente, la delega alla polizia municipale e la delega alla programmazione. «Io sono molto contento perché credo che ciò che ho raccontato in campagna elettorale si sia verificato. Ho cercato di valorizzare gli eletti e dare la rappresentanza ai partiti che hanno sostenuto un progetto politico e un progetto di una nuova città. Ha prevalso il primato della politica, ma contestualmente ho sempre detto di volermi avvalere dei migliori tecnici per risollevare le sorti della città, e così è stato».

Per Cannizzaro «La presenza di Maria Grazia Arena nell’esecutivo della città ha un valore particolarmente significativo, perché la città si potrà avvalere della sua esperienza amministrativa della sua esperienza rispetto al percorso da lei intrapreso in tutti questi anni, della sua saggezza che arricchisce non sono sul piano qualitativo, ma anche di competenze questo esecutivo. Fiero di aver scelto Lucia Fio come esperta sulle politiche sociali e per il suo lavoro anche all’interno di quelle che sono le associazioni di volontariato, per quanto fatto per gli anziani, e per i bisognosi. La scelta di Mimma Catalano è una scelta diciamo già provata per il suo passato di dirigente di partito e credo che sia veramente tra le migliori risorse che non solo Reggio ma tutta la Calabria offre».

Dal primo cittadino reggino parole di elogio anche per Marco Franchini. «Rappresenta la novità, l’uomo che in pochissimo tempo ha trasformato la rete aeroportuale calabrese, il presidente attuale della Sacal che è la società che gestisce la rete portuale calabrese. Se oggi Crotone è riuscito ad essere recuperato e rilanciato, se oggi Lamezia rappresenta l’hub principale per la Calabria in termini in un solo di numeri ma anche di attrattività, se oggi Reggio Calabria è l’aeroporto che cresce di più non solo in Italia, ma in Europa, gran parte del merito è di Marco Franchini. Quando gli proposi un ruolo in giunta pensava che io stessi scherzando, quando invece poi nei giorni successivi ha capito che io facevo sul serio. Gli ho detto: “tu hai già dato dimostrazione di quello che sei capace di fare”. Ci ha pensato 24 ore prima di accettare. Porterà le sue competenze e la sua visione all’interno di questo esecutivo. Per lui è un grande onore perché anche lui pensa che Reggio Calabria sia la città più bella del mondo».

Infine i complimenti alla sua squadra di governo definita «Variegata e di primo livello e che congiuntamente al consiglio comunale riuscirà secondo me a raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo raccontato durante la campagna elettorale».