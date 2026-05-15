Grande partecipazione e clima di confronto aperto al recente incontro con la cittadinanza promosso da Rocco Chizzoniti e Giovanna Barreca per la presentazione delle candidature al Consiglio Comunale di Reggio Calabria nella lista “Cannizzaro Sindaco”, in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026.



Una serata volutamente lontana dalla tradizionale inaugurazione politica: un momento conviviale di ascolto e dialogo diretto con cittadini, professionisti, giovani e rappresentanti del territorio, nella convinzione che la politica si costruisca accanto alle persone, attraverso presenza, partecipazione e condivisione reale dei bisogni della comunità.



Significativa la presenza dell’On. Giusi Princi, accolta con calore e riconoscenza. I candidati le hanno rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno istituzionale portato avanti dalla Calabria all’Europa e per le azioni concrete realizzate nei campi della scuola, della formazione, del sociale e del benessere psicologico — ambiti nei quali Barreca e Chizzoniti hanno collaborato negli anni, contribuendo allo sviluppo di importanti progettualità regionali.



Ampio riconoscimento anche al lavoro politico e amministrativo dell’On. Francesco Cannizzaro, promotore di una visione di città fondata su sviluppo, infrastrutture e crescita concreta del territorio. Tra i simboli richiamati nel corso della serata, l’imminente apertura della nuova area aeroportuale, indicata come opera strategica per il rilancio economico e turistico di una Reggio sempre più attrattiva e competitiva.



Rocco Chizzoniti, psicologo e professionista impegnato da anni nelle istituzioni regionali di categoria, ha illustrato la propria proposta di governo del territorio fondata sul principio de "La Psicologia per il Bene Comune": mettere al centro il benessere psicologico come leva di sviluppo sociale, culturale ed economico.



Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di costruire una città capace di ascoltare, prevenire il disagio, investire nei giovani e rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni. Tra le priorità programmatiche: welfare di prossimità, psicologia di comunità, sostegno ai giovani e allo sport, valorizzazione del capitale umano, promozione del territorio attraverso strumenti innovativi legati anche al neuromarketing e alla qualità dell'esperienza turistica.



Giovanna Barreca, giurista impegnata presso la Regione Calabria e nel Polo Formativo Territoriale reggino della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, ha posto l’accento sul valore di una politica di prossimità che non sia distante dai cittadini, ma una politica di cui ci si possa fidare: istituzioni più accessibili, processi più semplici e una pubblica amministrazione capace di accompagnare concretamente persone e territorio.



Una visione costruita su cura, metodo e responsabilità, nella convinzione che la fiducia nelle istituzioni si guadagni attraverso risposte chiare, tempestive e concrete — e che la burocrazia, anziché essere uno scudo, possa diventare un ponte tra le persone e i loro diritti.

Le competenze maturate nell’esperienza presso le istituzioni regionali, dalla comunicazione istituzionale alla formazione del capitale umano, rappresentano la base di un impegno che intende mettere al servizio della città.





"Una città che ascolta è una città che cresce": questo il filo conduttore di una serata che non è stata soltanto la presentazione di due candidature, ma l'avvio di un percorso civico e politico costruito su competenze, partecipazione e visione concreta per il futuro di Reggio Calabria.