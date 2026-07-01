«Con viva soddisfazione e profondo apprezzamento, rivolgo le mie congratulazioni alla Senatrice Tilde Minasi per la recente nomina a Vice capogruppo vicario del partito al Senato della Repubblica.

Un riconoscimento importante che valorizza le indiscusse capacità della Senatrice Minasi e che rappresenta un’opportunità fondamentale per portare avanti con ancora maggiore incisività le istanze e le necessità del nostro territorio.

Sono convinto che la presenza autorevole della Senatrice in Senato saprà rappresentare con ancora più incisività le priorità della nostra comunità, contribuendo a valorizzare le potenzialità e le risorse della Calabria, con particolare attenzione allo sviluppo economico, alla coesione sociale e alla promozione del nostro straordinario patrimonio culturale e ambientale.

In questo momento significativo, auguro alla Senatrice Minasi buon lavoro e rinnovo il mio più vivo sostegno, certi che la Sua esperienza e determinazione saranno fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro sempre più prospero e inclusivo per Reggio Calabria e per l’intera regione». Così in una nota il consigliere comunale Giuseppe De Biasi.