«Pochi mesi di vita e già si ripresentano criticità che su un manto stradale appena rifatto non dovrebbero nemmeno esistere. In via del Torrione, a Reggio Calabria, le immagini documentano un quadro che lascia l’amaro in bocca, da un lato una caditoia lungo il bordo con un netto gradino rispetto all’asfalto, dall’altro un cedimento già visibile sul piano viabile.

Sulle strade datate e logorate dal tempo – sottolinea il consigliere comunale Bruno Zappia - si può fare la tara ai disagi quotidiani, ma su un intervento recente no. Quando si riasfalta una strada, la regola base è che i tombini e le caditoie devono essere portati perfettamente a Livello, a filo con il nuovo manto stradale. Lasciare dislivelli o punti deboli significa creare una trappola concreta, soprattutto per chi si muove in scooter o in moto — dove basta un appoggio falso o una distrazione per finire a terra — senza dimenticare i contraccolpi e i danni alle sospensioni e alle gomme per le automobili.

A questo punto la domanda è inevitabile, dov’è il controllo? Com’è possibile che lavori eseguiti da poco presentino già simili difetti senza che nessuno intervenga o pretenda la corretta esecuzione a regola d’arte? Viene da chiedersi se tra consiglieri, assessori e soprattutto dirigenti preposti alla vigilanza e alla verifica dei cantieri ci sia qualcuno che monitora davvero sul territorio l’esito degli interventi eseguiti con risorse pubbliche.

La sicurezza stradale non si misura con un passaggetto d’asfalto fatto a metà o senza verifiche accurate, si misura nella qualità finale, nella planarità del manto e nel rispetto delle norme di sicurezza. In via del Torrione e non solo servono controlli seri, verifiche puntuali e il ripristino immediato dei tombini a Livello prima che quel dislivello si trasformi in un incidente grave», conclude il consigliere comunale di Reggio Calabria Bruno Zappia.