Il Consiglio comunale di Reggio Calabria si è riunito in seconda convocazione presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

Il primo punto all’ordine del giorno, relativo alla proroga del contratto con Castore SPL Srl nelle more del rinnovo contrattuale, è stato ritirato per mancanza del parere di regolarità contabile. È stata invece approvata una mozione consiliare che impegna i vertici dell’Amministrazione e tutti i Settori comunali competenti per materia: ad attivare con la massima urgenza ogni iniziativa amministrativa, tecnica e finanziaria necessaria alla definizione del nuovo Piano Industriale della società Castore SPL; a predisporre e completare tutti gli atti istruttori necessari alla definizione e approvazione del nuovo Contratto di Servizio tra il Comune di Reggio Calabria e la società Castore SPL; a promuovere il necessario coordinamento istituzionale con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di socio della società, al fine di consentire una tempestiva conclusione del procedimento; a porre in essere ogni attività utile a garantire la continuità dei servizi pubblici affidati alla società e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nel rispetto della normativa vigente; a riferire al Consiglio Comunale sullo stato di avanzamento delle attività istruttorie e degli adempimenti necessari alla definizione del nuovo Piano Industriale e del nuovo Contratto di Servizio entro trenta giorni dall'approvazione della presente mozione; a completare tutte le attività descritte entro e non oltre la scadenza del termine contrattuale fissata da ultimo al 21 luglio 2026.

Il Consiglio comunale ha poi dato via libera al nuovo “Regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”, al quale sono state apportate delle modifiche alla luce della proposta di “Riordino delle aree mercatali” presentata dal Settore “Sviluppo Economico Cultura e Turismo” su cui la VI Commissione consiliare ha espresso parere favorevole.

Nel corso della seduta è stata approvata anche una modifica al “Piano Generale delle Insegne di Esercizio”, in particolare all’art. 16 bis, in relazione alla disciplina della pubblicità con impianti di illuminazione innovativi e tecnologicamente avanzati (monitor a led a messaggio variabile), consentendo l’installazione anche all’esterno delle vetrine con gli stessi limiti previsti per i mezzi pubblicitari interni.