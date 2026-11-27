Che cosa significhi vivere in un quartiere dove il cemento ha preso quasi tutto lo spazio lo abbiamo raccontato più volte quest’estate, parlando delle isole di calore a Reggio Calabria. Nei giorni più caldi basta scendere sotto casa per accorgersene. Anche fare due passi o fermarsi a parlare con qualcuno diventa difficile se lungo la strada manca persino un po’ d’ombra.

Di come restituire spazio al verde e rendere più vivibili i quartieri si è discusso oggi nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, all’incontro promosso dal movimento La Strada.

«Il verde urbano non è un arredamento, è la parte fondamentale di una città», spiega Saverio Pazzano ai nostri taccuini. E a Reggio quel verde comprende anche gli agrumeti di Villa San Giuseppe, gli ulivi sulle colline e i terreni ancora coltivati tra le case. È da ciò che la città conserva, e rischia di perdere nella corsa al cemento, che La Strada vuole partire per costruire con associazioni e comitati un piano comunale del verde.

I quartieri dopo un’altra estate di caldo

Nelle periferie il legame tra cemento e qualità della vita si vede con maggiore evidenza. Nei quartieri più esposti al caldo, poter raggiungere una fermata dell’autobus all’ombra o trovare un posto all’aperto in cui trascorrere parte del pomeriggio cambia il modo in cui le persone vivono gli spazi fuori casa. Per La Strada è anche su questo che andrebbe misurato il risultato di una riqualificazione urbana. Da qui il giudizio di Pazzano su diversi interventi realizzati con i fondi del Pnrr, dei quali contesta l’aumento delle superfici cementificate e alcuni abbattimenti di alberi. «La città al momento ha perso il verde, non l’ha guadagnato».

C’è poi il verde che Reggio ha ereditato e che oggi fatica a conservare. Pazzano ricorda gli alberi del viale delle Rimembranze di Pellaro, piantati in memoria dei caduti della Prima guerra mondiale, e le alberature della via Marina. «Il verde della via Marina è stato pensato come un grande parco botanico urbano nel dopo terremoto e dunque va tutelato in questa direzione». Sull’ipotesi di ridurre lo spazio riservato alle auto sul lungomare, Pazzano rimanda la valutazione agli esperti. La scelta politica che indica riguarda l’intera città. «Più che alle macchine dobbiamo pensare alla mobilità», dice, richiamando la necessità di rendere più semplici gli spostamenti a piedi e con i mezzi pubblici.

La Reggio che cresce ancora tra le case

«Reggio è una città di vuoti, è una città più di vuoti che di pieni». Maurizio Malaspina, docente ed esperto di valorizzazione delle risorse locali, parte da una particolarità che si coglie ancora oggi passando da un quartiere all’altro. Alla vigilia del centenario della Grande Reggio, i territori a vocazione agricola riuniti allora in un unico Comune conservano parte del loro paesaggio. In mezzo all’edificato ci sono ancora appezzamenti coltivati e altri che, dopo anni di abbandono, potrebbero tornare a produrre.

È il caso di guardare a Villa San Giuseppe, dove il nome del paese è legato a quello dell’arancia belladonna. Questa varietà tardiva a polpa bionda, oggi Presidio Slow Food, si coltiva nei fondovalle delle fiumare Gallico e Catona. È uno degli esempi scelti da Malaspina insieme agli ulivi che si incontrano risalendo le colline. In questi luoghi il verde ha dato lavoro, ha disegnato il paesaggio e ancora oggi rende riconoscibile una parte della città.

«Reggio deve partire proprio dal valorizzare i vuoti in termini anche di produzione di prossimità», osserva Malaspina. Riempirli con altre costruzioni significa perdere terreni che hanno ancora un valore agricolo e aumentare la superficie esposta al calore. Recuperarli, invece, permetterebbe di tenere insieme due esigenze che nei progetti per la città finiscono spesso per viaggiare separate, quella di chi dalla terra può ricavare un reddito e quella di chi in quei quartieri ha scelto di vivere.

La proposta da portare in Consiglio comunale

Il Comune ha già un regolamento per la tutela del verde pubblico e privato. Lo ha approvato il Consiglio comunale nel 2015 e contiene disposizioni su potature, abbattimenti e protezione degli alberi durante i lavori. Con il piano strutturale comunale del verde, La Strada chiede di intervenire anche sulle decisioni che precedono l’apertura di un cantiere, quando è ancora possibile scegliere quali alberature conservare, dove creare nuove zone d’ombra e quali terreni destinare alle produzioni agricole.

«Quello che manca è uno strumento operativo», dice Pazzano. Il percorso avviato oggi a Palazzo San Giorgio guarda alle associazioni e ai comitati che già si occupano di singole aree, da Pentimele alle fasce collinari.

L’intenzione è raccogliere il lavoro fatto nei quartieri, costruire una proposta comune e portarla al voto del Consiglio. Perché anche un terreno rimasto libero tra due palazzi, nella Reggio che Malaspina ha descritto, ha già una sua funzione.