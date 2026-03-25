«L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria è al fianco delle volontarie e dei volontari dell’Aism che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono non solo a migliorare la vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, ma operano per un cambiamento culturale e civile, nonché normativo, nell’approccio alla disabilità». È quanto dichiara l’assessora al Welfare, Lucia Nucera, a margine di un incontro tenutosi negli uffici del settore comunale Welfare, a cui hanno partecipato Donatella Cornero (presidente sezione provinciale Aism), Mariella Lombardo (vicepresidente), Sissy Facciola (tesoriera), Caterina Pizzonia (operatore locale di progetto), Nina Nucera (Servizio Civile Universale).

L’assessora Nucera invita la cittadinanza a partecipare all’incontro informativo che si terrà venerdì 27 marzo prossimo nella sede Aism, in via Croce Cimitero, nel corso del quale verranno approfonditi alcuni aspetti legati al Progetto di vita e alla nuova riforma della disabilità. La prima parte dell’incontro sarà dedicata a un approfondimento teorico su strumenti, procedure e prospettive della riforma, mentre un ulteriore spazio sarà dedicato a domande, confronto e condivisione.