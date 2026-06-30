«Una proposta del tutto inaspettata», arrivata quando non la aspettava e accolta con «profondo senso di responsabilità». Sono queste le prime parole di Mariagrazia Arena dopo la nomina a vicesindaco del Comune di Reggio Calabria da parte del sindaco Francesco Cannizzaro.

In una dichiarazione diffusa nelle ore successive all'ufficializzazione del nuovo esecutivo, Arena ha spiegato le ragioni che l'hanno portata ad accettare l'incarico, sottolineando come la scelta sia maturata nel segno del servizio alla comunità e della volontà di contribuire alla crescita della città.

«È stata una proposta del tutto inaspettata, che mi ha colta alla sprovvista – dichiara Maria Grazia Arena – ma alla quale ho scelto di rispondere positivamente con profondo senso di responsabilità e gratitudine per la fiducia accordatami dal nuovo sindaco di Reggio Calabria. Ho sempre vissuto il mio percorso professionale con l'idea che il lavoro sia, prima di tutto, un servizio alla cittadinanza; con questo stesso spirito affronterò il ruolo che mi è stato proposto».

Il neo vicesindaco guarda alla nuova fase amministrativa che si apre per la città dello Stretto come a un momento di particolare importanza. «Siamo davanti a una fase nuova e stimolante per Reggio e, pur non essendo legata ad alcun partito, condivido pienamente l'entusiasmo, la visione e la volontà di cambiamento dell'onorevole Francesco Cannizzaro».

Arena ha poi voluto chiarire le motivazioni che l'hanno spinta ad accettare l'incarico, evidenziando come la decisione non sia stata influenzata da interessi personali o da ambizioni di carattere politico. «Alla luce dei diversi ruoli che ho ricoperto nel corso della mia esperienza professionale, è noto che non ho bisogno né di visibilità né di alcun vantaggio economico. Ciò che mi ha spinta ad accettare la proposta e ad assumere l'incarico di vicesindaco è esclusivamente la volontà di mettere le mie competenze e la mia energia al servizio della comunità a cui appartengo».

Parole che delineano l'approccio con cui Arena intende affrontare il nuovo ruolo all'interno dell'amministrazione comunale guidata da Cannizzaro, ponendo l'accento sul contributo che potrà offrire alla città. «Non ho accettato questo incarico per ciò che può dare a me – conclude Arena – ma per ciò che, mi auguro, potrò dare io alla mia città».

Le dichiarazioni rappresentano il primo intervento pubblico del neo vicesindaco dopo la nomina e arrivano all'indomani della presentazione della squadra di governo che accompagnerà il sindaco Cannizzaro nell'avvio della nuova consiliatura. Un esordio istituzionale nel quale Arena rivendica autonomia politica, spirito di servizio e piena condivisione del progetto amministrativo che guiderà Reggio Calabria nei prossimi anni.