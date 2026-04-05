Marcianò porta con sé una lunga esperienza istituzionale: è stato infatti consigliere per molti anni al Comune e alla Provincia di Reggio Calabria

Il Presidente del Consiglio comunale di Calanna, Michele Marcianò, annuncia la sua adesione al partito Noi Moderati, segnando un nuovo capitolo nel proprio percorso politico e amministrativo.

Marcianò porta con sé una lunga esperienza istituzionale: è stato infatti consigliere per molti anni al Comune e alla Provincia di Reggio Calabria, ruolo nel quale ha maturato competenze e conoscenze che oggi intende mettere al servizio di un progetto politico in cui si riconosce pienamente.

«Aderisco con passione e entusiasmo a questo progetto – dichiara Marcianò – che fa capo a Maurizio Lupi, con il quale mi legano rapporti storici di vecchia amicizia fin dai tempi di Forza Italia. Mi ritrovo nei valori di questo partito e mi fa piacere ritrovare al suo interno volti e conoscenze di lunga data».

Un passaggio politico accompagnato anche da un saluto ai riferimenti territoriali del partito: «Un sentito ringraziamento al coordinatore regionale Pino Galati e ai coordinatori provinciale e comunale Nino Foti e Luciano Politi».

«Spero che questo sia l’inizio di tanti progetti che potremo portare avanti insieme», conclude Marcianò che si congeda dalla Lega e saluta il Presidente del Gruppo consiliare Giuseppe Mattiani.

L’adesione rappresenta un contributo significativo al rafforzamento di Noi Moderati sul territorio calabrese, grazie all’impegno di amministratori con esperienza e forte radicamento locale, elementi fondamentali per la crescita e il consolidamento del partito nella regione.