Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria ha riaperto il tapis roulant.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha comunicato attraverso una nota che, dalla giornata di oggi, il tapis roulant è nuovamente fruibile dalla cittadinanza a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati.

La riattivazione dell’impianto è stata resa possibile dopo il completamento delle verifiche tecniche previste e il rilascio del nulla osta da parte di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.