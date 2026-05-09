L’impianto torna nuovamente fruibile dopo il completamento delle verifiche tecniche e delle operazioni di manutenzione
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Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria ha riaperto il tapis roulant.
L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha comunicato attraverso una nota che, dalla giornata di oggi, il tapis roulant è nuovamente fruibile dalla cittadinanza a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati.
La riattivazione dell’impianto è stata resa possibile dopo il completamento delle verifiche tecniche previste e il rilascio del nulla osta da parte di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.