Ripartono i lavori al Campo Coni. Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia accoglie la notizia con soddisfazione. Il progetto prevede una pista di atletica a otto corsie e il recupero degli spazi esterni.



«Lo dico a nome di tutto il gruppo, perché ne abbiamo parlato insieme. Il Campo Coni è un luogo che i reggini conoscono bene. Qui sono cresciuti atleti, società, famiglie. Vederlo ripartire fa piacere a tutti noi. Ringraziamo il sindaco Cannizzaro e l'amministrazione per il lavoro fatto per riportare il cantiere in movimento. Adesso conta il passo dopo: i tempi, l'avanzamento, l'apertura».



Resteremo al fianco dell'amministrazione, in Consiglio e in commissione. Ci confronteremo con le società sportive, perché l'impianto serva a chi lo userà ogni giorno. E penseremo ai giovani: uno spazio per allenarsi bene è anche una ragione in più per restare qui. Reggio ha bisogno di vedere questo campo di nuovo vivo, Noi ci siamo, con piacere e con impegno», afferma il capogruppo FdI Giuseppe Bilardi.