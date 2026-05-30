Il presidente del Consiglio Comunale: «Non vogliamo però nasconderci dietro facili entusiasmi. Siamo consapevoli dei vincoli che non ci scoraggiano; al contrario, ci spronano a lavorare con ancora più determinazione e senso del dovere per il bene comune»

«È con profonda soddisfazione e orgoglio che comunico l’esito positivo dell’adunanza tenutasi ieri, 29 maggio 2026, presso la sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti a Catanzaro dove l'ente comunale è stato rappresentato dal sindaco Gaetano Cinnone, dal sottoscritto, dall'assessore Fortunato Ceravolo e dal responsabile ufficio ragioneria Giovanni Ciccone. I magistrati contabili hanno deliberato l’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Scilla, originariamente adottato con delibera della Commissione Straordinaria n. 25 del 5 novembre 2024». È quanto dichiara in una nota il presidente del Consiglio Comunale di Scilla, Francesco Catalano.

«Questo risultato non è casuale, ma è il frutto del lavoro incessante svolto in questi mesi. Come Amministrazione, abbiamo dimostrato dinanzi alla Corte una gestione virtuosa e sostenibile dello strumento finanziario, fornendo prove concrete della nostra capacità di risanamento. La decisione della Corte (composta dal Presidente f.f. Dr. Fabrizio Carrarini, dal Consigliere Dr. Antonio Barrile e dalla Relatrice Dr.ssa Emanuela Friederike Daubler) conferma la bontà del percorso intrapreso.

Ieri è stata sancita, in una sede così autorevole, la serietà e la responsabilità amministrativa con cui la nostra maggioranza consiliare gestisce e intende continuare a gestire la cosa pubblica. Abbiamo dimostrato che Scilla ha le carte in regola per guardare al futuro con rinnovata stabilità.

Un ringraziamento va al settore ragioneria e in particolar modo al Responsabile dott. Ciccone Giovanni il quale in questi mesi si è dedicato minuziosamente al piano appena approvato.

Non vogliamo però nasconderci dietro facili entusiasmi: siamo pienamente consapevoli che un Piano di riequilibrio finanziario rappresenta una sfida complessa che "limita" sensibilmente il raggio d'azione puramente politico. Tuttavia, questi vincoli non ci scoraggiano; al contrario, ci spronano a lavorare con ancora più determinazione e senso del dovere per il bene comune.

Il nostro impegno resta saldo: opereremo con il massimo rigore per erogare il maggior numero possibile di servizi, cercando di rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze dei nostri concittadini, degli operatori commerciali che rappresentano il cuore pulsante dell’economia locale e dei numerosi turisti che ogni anno scelgono la bellezza della nostra Scilla.

Con ieri, lo spettro del dissesto finanziario è stato allontanato portando la cittadina e noi tutti, a sospirare positivamente in quanto, se pur non causato da noi, avrebbe rappresentato da un lato un fallimento politico, dall'altro una "piaga" per tutti i cittadini che già negli anni pregressi ne hanno subito le conseguenze.

Continueremo a camminare sulla strada della trasparenza e del risanamento, con l’unico obiettivo di garantire al nostro Comune la dignità e la stabilità che merita»,conclude il presidente del Consiglio Comunale di Scilla, Francesco Catalano.