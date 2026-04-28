Il sindaco ff: «Pur appartenendo a percorsi politici diversi, va riconosciuto il suo impegno nelle istituzioni locali e regionali»

Il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell' avvocato e politico Alberto Sarra, figura di rilievo della vita istituzionale cittadina e regionale.