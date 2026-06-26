«Con la scomparsa di Pino De Felice la città e, in particolare, la comunità di San Giovannello perdono un pilastro fondamentale, un uomo che ha dedicato la sua vita, con passione e abnegazione, al bene comune».

Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia Federico Milia esprime il proprio cordoglio per la morte di De Felice, ricordandone il lungo impegno civico e il ruolo di riferimento per il quartiere e per l'intera città.

«Un vero esempio di cittadinanza attiva, attento e sensibile alle problematiche del suo, del nostro quartiere, che non ha mai fatto mancare la sua voce, ferma ma sempre costruttiva», afferma Milia.

Il consigliere sottolinea come, pur essendo «un uomo convintamente di sinistra», De Felice sia riuscito a rappresentare «un punto di riferimento per tutta la città», dimostrando che «l'amore per il proprio territorio e l'impegno civile sanno andare ben oltre gli schieramenti politici».

Nel ricordo di Milia emerge anche la costante presenza di De Felice nella vita istituzionale cittadina. «La sua era una presenza fissa e rassicurante anche tra i banchi del Consiglio comunale, un pungolo incessante per le istituzioni e un alleato prezioso per chiunque avesse a cuore le sorti della nostra città».

Un passaggio è dedicato anche alla battaglia per il ritorno delle circoscrizioni. «Il suo impegno si è manifestato con forza straordinaria anche durante tutto l'articolato iter dei lavori che hanno finalmente portato alla storica reintroduzione delle circoscrizioni. Una battaglia di partecipazione democratica e di decentramento che Pino ha vissuto in prima linea, convinto che la vicinanza ai bisogni dei cittadini fosse la chiave per una buona amministrazione».

In conclusione, il consigliere comunale rivolge un pensiero alla famiglia e a quanti hanno condiviso con De Felice il percorso di impegno civico. «Oggi avvertiamo un vuoto profondo, ma la sua eredità morale e il suo amore per i quartieri guideranno ancora il nostro lavoro. Alla famiglia di Pino De Felice, ai suoi cari e a tutto il comitato di quartiere giungano le mie più sentite condoglianze».