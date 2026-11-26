Il borgo è tra quelli selezionati nel quadro del progetto “Paesaggi Reggini” per la rilevanza storica e il valore paesaggistico

Riconoscere il centro storico di Siderno Superiore come luogo identitario privilegiato, in cui si concentrano valori storici e architettonici da preservare attraverso la tutela, al fine di incentivare la permanenza e il ritorno degli abitanti, con interventi rispettosi dei luoghi e in grado di non comprometterne l’autenticità.

È il significato più profondo della proposta di Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Centro Storico di Siderno Superiore, tra i quattro (insieme a Caulonia, Gioiosa Ionica e Precarore nell’odierna Samo) selezionati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, per aver soddisfatto i criteri indicati dal progetto “Paesaggi Reggini” avviato a inizio 2025 e che ha coinvolto i 97 comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria e i 60 della Provincia di Vibo Valentia.

Tra i valori emersi durante il percorso condiviso con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessore all’Urbanistica Maria Teresa Floccari, i tecnici dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” e i portatori d’interesse e cittadini, ci sono i palazzi nobiliari, gli edifici religiosi, le fontane storiche, la posizione dominante sul territorio ma vicina alla Marina coi suoi punti panoramici verso la costa e i belvedere sulle colline limitrofe.

Insomma, la Soprintendenza ha riconosciuto che Siderno Superiore è uno scrigno da tutelare nel quale sono evidenti il valore storico, paesaggistico e architettonico, unitamente alla sua cultura materiale che immateriale.

La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è finalizzata al proseguimento di un’azione di conservazione attiva, volta alla salvaguardia e alla tutela dei caratteri di pregio, mediante l’individuazione degli obiettivi di qualità riferiti al borgo nella sua interezza, relativi sia al costruito che al contesto morfologico e naturale.

Nella ricca documentazione prodotta dalla Soprintendenza (Arch. Roberta Filocamo: incaricata per il Direttore Generale Dott. Fabrizio Magani, Arch. Rita Cicero: Coordinatrice e RUP del progetto, Gruppo di lavoro: Arch. Antonio Bonifacio, Arch. Vincenzo Carone, Arch. Cons. Chiara Corazziere, Arch. Caterina Gironda, Arch. Maurizio G. Imperio, Arch. Elisa Morano, Arch. Luigi Scaramuzzino) col contributo, tra gli altri, della Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Siderno d.ssa Cons. BB.AA. Angela Alfieri, sono evidenziati la storia del borgo, il suo contesto urbano, il patrimonio architettonico e i suoi caratteri di riconoscibilità: i portali dei palazzi, i balconi con mensole, le finestre timpanate e riccamente modanate, le chiavi di volta, gli stemmi gentilizi, i mascheroni, i cantonali d’angolo, i mignani, le lamie e murature con gli intonaci originali, senza trascurare l’edilizia minore e le “porte pinte”.

In attesa della prosecuzione dell’iter finalizzato all’emissione del provvedimento di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico da parte del Ministero della Cultura, nonché di giungere alla definizione di un perimetro certo dei centri storici da tutelare mediante l’apposizione di un vincolo generale ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, di una sua vestizione dettagliata e di un codice di pratica contestualizzato per ogni centro storico selezionato, giova ricordare che dal primo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio decorrono gli effetti di cui all’art. 146, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, in virtù del quale sono vietati la distruzione e le modifiche pregiudizievoli dei beni paesaggistici tutelati.