L’amministrazione rivendica gli interventi programmati sul manto stradale e richiama il piano pluriennale già avviato.

Proseguono a Siderno gli interventi di manutenzione del manto stradale avviati dall’amministrazione comunale. Dopo le operazioni nel centro cittadino, i lavori stanno interessando in questi giorni anche la zona Ovest, nell’ambito di una programmazione definita da tempo.

A fare il punto è il gruppo consiliare di maggioranza del Partito Democratico, che sottolinea come gli interventi rientrino in un piano pluriennale approvato dalla giunta guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni. Un programma che prevede una calendarizzazione degli interventi distribuita nel tempo, nel rispetto degli equilibri finanziari dell’ente.

Nel documento viene evidenziato come le attività siano state condizionate dalle condizioni meteo degli ultimi mesi. Le piogge, protrattesi fino al periodo pasquale, hanno infatti rallentato le operazioni, che possono essere eseguite solo in assenza di precipitazioni e dopo la preparazione dei materiali necessari.

Con il miglioramento del tempo, il Comune ha quindi avviato i lavori partendo dalle arterie più trafficate, per poi estenderli progressivamente al resto della rete viaria cittadina. Tra gli interventi programmati anche quelli di sfalcio della vegetazione, generalmente previsti nel periodo primaverile.

La nota interviene anche nel dibattito politico cittadino, richiamando l’attenzione sul percorso già avviato dall’amministrazione e sulle criticità storiche del territorio, tra cui alcune aree in prossimità di scuole ed esercizi commerciali dove sono segnalate carenze infrastrutturali.

L’obiettivo, viene ribadito, è quello di proseguire con interventi graduali ma continui, in grado di migliorare le condizioni della viabilità urbana e rispondere alle esigenze dei cittadini.