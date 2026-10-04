La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio comunale di Siderno, Davide Lurasco, per il grave atto intimidatorio subito.

«In attesa che le Forze dell’Ordine e la Magistratura facciano piena luce sulla natura e sulla dinamica di quanto accaduto, tutto il Pd si stringe attorno al presidente Lurasco e ribadisce il proprio sostegno all’amministrazione comunale e all’intera comunità sidernese.

Nessuna forma di violenza o intimidazione può trovare spazio nella vita democratica di una città. Le istituzioni e chi le rappresenta devono poter svolgere il proprio compito con serenità, libertà e senza condizionamenti.

Davide Lurasco non è solo - dichiara il segretario metropolitano Giuseppe Panetta -. Il Pd metropolitano è al suo fianco e sostiene con convinzione il percorso dell’amministrazione comunale di Siderno».