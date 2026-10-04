Il segretario metropolitano Panetta: «Ci stringiamo attorno al presidente del consiglio comunale, sostenendo con convinzione il percorso dell’amministrazione»
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La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio comunale di Siderno, Davide Lurasco, per il grave atto intimidatorio subito.
«In attesa che le Forze dell’Ordine e la Magistratura facciano piena luce sulla natura e sulla dinamica di quanto accaduto, tutto il Pd si stringe attorno al presidente Lurasco e ribadisce il proprio sostegno all’amministrazione comunale e all’intera comunità sidernese.
Nessuna forma di violenza o intimidazione può trovare spazio nella vita democratica di una città. Le istituzioni e chi le rappresenta devono poter svolgere il proprio compito con serenità, libertà e senza condizionamenti.
Davide Lurasco non è solo - dichiara il segretario metropolitano Giuseppe Panetta -. Il Pd metropolitano è al suo fianco e sostiene con convinzione il percorso dell’amministrazione comunale di Siderno».