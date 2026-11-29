Non un programma scritto a tavolino, ma nato dal basso. Con questo spirito il candidato sindaco avvia «Siderno Insieme»: dodici tappe in cui lui e i candidati al Consiglio comunale andranno ad ascoltare quartieri e contrade. Un viaggio attraverso la città per dare voce a chi la vive ogni giorno e trasformare le esigenze della comunità in un progetto amministrativo condiviso.

Strade, servizi, decoro urbano: saranno i residenti a indicare le priorità. La squadra di Sorace intende partire dai problemi più comuni e dalle criticità che da tempo attendono risposte, per avere un quadro concreto delle necessità del territorio. Un’attenzione particolare andrà ai giovani, tra lavoro, formazione, sport e cultura, perché chi cresce a Siderno possa scegliere di restarci.

Il primo appuntamento è sabato 5 dicembre, alle ore 16.30, a Vennarello; gli altri seguiranno fino a marzo.

In ogni incontro tornerà la tela delle idee, che molti hanno già conosciuto: le proposte raccolte confluiranno nel Laboratorio delle Idee per Siderno. Gli appuntamenti sono aperti a tutti, e associazioni, comitati, condomìni o gruppi di cittadini che vogliano organizzare ulteriori momenti di confronto, o sottoporre una questione specifica, possono contattare Sorace sui social o sul sito.

«Siderno Insieme» vuole essere un percorso di partecipazione fondato sul rapporto diretto con le persone, a partire dai quartieri, che sono il cuore della città. Il futuro di Siderno non deve nascere soltanto da un confronto tra candidati, ma dal contributo di chi la abita, la conosce e ne affronta da vicino problemi e potenzialità. «Non si decide chiusi in una stanza», sottolinea Sorace. «Si costruisce insieme: nelle nostre strade, nei nostri quartieri, con la nostra gente».

Il calendario degli incontri, il tour delle idee