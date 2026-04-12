«Negli ultimi anni, il professore Marco Vitale ha portato avanti un impegno costante e concreto al servizio del territorio, costruendo un percorso fatto di presenza, ascolto e azioni concrete, vivendo ogni giorno accanto alla gente e trasformando i bisogni della comunità in risposte reali.

Un impegno radicato – si legge nella nota della segreteria de La Svolta – nella realtà quotidiana, con un obiettivo chiaro e ambizioso : valorizzare ogni impianto sportivo, ogni palestra scolastica, ogni spazio urbano, ogni bene confiscato, restituendolo alla collettività, partendo dai borghi e attraversando le periferie, lì dove troppo spesso mancano opportunità ma non il talento. Un'azione orientata a trasformare questi luoghi in presidi di sport, legalità e inclusione ».

« Ho sempre creduto che lo sport sia uno straordinario strumento di crescita sociale – dichiara Marco Vitale – e per questo ho scelto di impegnarmi in prima persona, sottraendo tempo al lavoro, agli impegni e alla famiglia, ma con la convinzione di contribuire a qualcosa di più grande».

Dalle giornate ecologiche come “Dona un fiore al tuo quartiere” , alla cura e manutenzione degli spazi sportivi, fino all'organizzazione di attività e iniziative sul territorio, il percorso di Vitale si è distinto per concretezza, presenza e spirito di servizio.

«Mi sono sporcato le mani – prosegue – perché credo che i progetti non si raccontino, ma si realizzino. E soprattutto si realizzano insieme. Dietro ogni prestazione, dietro ogni risultato, c'è sempre un lavoro di squadra» .

Un messaggio che diventa anche una visione chiara di impegno civico e politico: una politica fatta di presenza reale, ascolto e capacità di trasformare i bisogni in soluzioni concrete.

«Credo in una politica che nasce tra la gente, che vive i disagi quotidiani e che costruisce risposte. Una politica fatta di meritocrazia, esperienza e professionalità. Il resto non serve.

Entra anche tu a far parte di questo progetto, dai il tuo contributo: insieme possiamo fare la differenza.

È il momento di fare un passo in più: insieme possiamo costruire una comunità più forte, più giusta e sempre più vicina ai cittadini ».

