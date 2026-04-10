«La fine del commissariamento della sanità calabrese rappresenta un risultato storico, atteso da ben 17 anni, che nessun Presidente della Regione era riuscito a conseguire fino ad oggi. Un traguardo che porta la firma del Presidente Roberto Occhiuto, che su questo obiettivo ha investito tutto sé stesso, con determinazione, coraggio e visione».

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Calabria, Domenico Giannetta.

«È il compimento di un impegno assunto con i calabresi e mantenuto con grande soddisfazione per l’intera comunità regionale. Il Consiglio dei Ministri - continua - ha revocato una misura che, negli anni precedenti, si è rivelata fallimentare: non ha prodotto i risultati sperati e ha finito per ingessare il nostro sistema sanitario, bloccando investimenti e aggravando ritardi che oggi appaiono imperdonabili.

Grazie a un’azione politica tenace, lungimirante e responsabile, si chiude una lunga e difficile stagione e si apre una nuova era per la sanità calabrese. Da oggi - incalza il capogruppo forzista - possiamo finalmente tornare a programmare, investire, assumere personale, acquistare strumenti e tecnologie, restituendo centralità ed efficienza a un settore fondamentale per i cittadini.

La sanità non sarà più soltanto un problema legato al piano di rientro, ma tornerà ad essere una priorità su cui costruire sviluppo, qualità e diritti.

Adesso - conclude Giannetta - è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare insieme: perché oggi, finalmente, siamo liberi».