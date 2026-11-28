L’attenzione riservata all’estrema periferia del comprensorio comunale reggino, al centro di una riflessione del sindaco di San Roberto Roberto Vizzari e del consigliere di minoranza a Fiumara Domenico Abrami. I due esponenti istituzionali, infatti, con una nota congiunta intendono esprimere il loro apprezzamento per il tempestivo intervento di questi giorni in località San Pietro. L’intervento riguarda un tratto di strada storicamente problematica a causa della struttura dell’asse viario e che ricade nella competenza del Comune di Reggio Calabria. Segnalata al Sindaco la problematica è stato predisposto un immediato intervento che ha risolto l’emergenza. Ancor più rilevante, nella stessa circostanza con il Sindaco Cannizzaro, è stato abbozzato un programma per un intervento risolutivo su tutto il tratto stradale.

«I lavori - spiegano - sono stati tempestivi, e le nostre sollecitazioni accolte celermente. Si tratta di un asset viario che va messo in sicurezza, in quanto percorso quotidianamente da numerosi cittadini fiumaresi e sanrobertesi e non solo. Questo immediato intervento rappresenta la considerazione che l'attuale amministrazione indirizza alle zone più lontane dal centro urbano, dando così concretezza al concetto, già esternato dal sindaco Cannizzaro in campagna elettorale, di un ente municipale non ‘Reggio centrico’ ma che guarda col medesimo coinvolgimento ad ogni area di cui si compone la vasta estensione territoriale del comune capoluogo», concludono il sindaco di San Roberto Roberto Vizzari e del consigliere di minoranza a Fiumara Domenico Abrami.