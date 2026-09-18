«Oggi, venerdì 18 settembre, l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, sarà presente sul territorio per una serie di importanti appuntamenti a sostegno della candidatura di Frank Benedetto, esponente della coalizione di centro-sinistra.

La giornata prenderà il via alle ore 15:30 a Scilla, dove l'onorevole Tridico, insieme a Frank Benedetto, incontrerà ufficialmente il Sindaco della cittadina tirrenica. Il momento di confronto istituzionale si terrà nella cornice di Piazza San Rocco.

Successivamente, il programma si sposterà a Reggio Calabria. Alle ore 17:00, presso il Caffè Noir, si svolgerà un incontro politico organizzato dallo stesso professor Tridico con il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria. L'appuntamento, aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini, sarà l'occasione per fare il punto sui temi caldi del territorio e ribadire il pieno supporto a Frank Benedetto.

Al termine del dibattito, Tridico e il candidato Benedetto guideranno una passeggiata lungo il centralissimo Corso Garibaldi, che si concluderà presso la sede elettorale del candidato del centro-sinistra, dove l'evento si avvierà verso le battute finali con un momento di condivisione con la cittadinanza». È quanto dichiara in una nota Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Reggio Calabria.

«A Frank Benedetto i reggini hanno già affidato qualcosa di più impegnativo di un seggio: il proprio cuore, in senso letterale», dichiara Tridico. «Ha diretto la Cardiologia-Utic del Grande Ospedale Metropolitano, ha guidato l'Azienda ospedaliera reggina, a Montecitorio porterà un curriculum importante. Da medico conosce bene le sofferenze dei calabresi, dei reggini, che ogni mattina devono scontrarsi con liste d'attesa infinite, carenza di personale e famiglie che prendono un treno per curarsi al Nord. La sua candidatura tiene insieme tutte le forze del campo progressista, e questo dice due cose: che in Calabria l'alternativa esiste e che sa scegliere sul merito. Il 27 e 28 settembre i cittadini del collegio possono mandare in Parlamento una competenza costruita a Reggio, nei reparti di ospedalieri di Reggio», aggiunge l’europarlamentare.

In serata Tridico sarà a Lamezia Terme, in piazza Mazzini, per partecipare alla Festa regionale dell'Unità del Partito Democratico. Alle 20.30 è in programma la proiezione del docufilm d'inchiesta "Cutro 94… and more" di Angelo Resta, vincitore quest'anno del Premio Vittorio De Seta al Magna Graecia Film Festival e del Premio Internazionale "Vincenzo Padula".

Al dibattito che seguirà, moderato da Barbara Panetta, interverranno Bruno Palermo, Giovanni Manoccio, Nicola Emanuele, Vittorio Zito e lo stesso Tridico, che il 12 agosto scorso aveva portato il documentario a Pietrapaola con il gruppo europarlamentare The Left.

Domani e dopodomani Pasquale Tridico sarà a Milano, al World Join Center per l'apertura di "Nova – Parola all'Italia", la due giorni conclusiva del percorso partecipativo promosso dal presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte che chiuderà la manifestazione, con oltre cento tappe e migliaia di cittadini coinvolti in tutta Italia.

L’europarlamentare interverrà nella sessione inaugurale di sabato pomeriggio insieme ai capigruppo di Camera e Senato Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini.

Queste tappe calabresi arrivano dopo l’intervento milanese di ieri al festival "Sette Idee" de l'Espresso, allo Step Futurability District.





Il lavoro dell'europarlamentare in Calabria guarda anche a un altro appuntamento nazionale. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre Diamante ospiterà la Summer School del Movimento 5 Stelle, promossa dalla Scuola di Formazione, che Tridico coordina, insieme al Network Giovani: tre giorni di lezioni e confronto con docenti universitari, analisti e figure delle istituzioni, con una platea di giovani arrivati da tutta Italia e con la Calabria scelta come sede dell'edizione.

In quei giorni è previsto un appuntamento aperto alla città. Sabato 26 settembre, alle 17.30, sul lungomare di Diamante Giuseppe Conte presenterà il suo libro "Una nuova primavera" (Marsilio), con la moderazione del giornalista Luca Telese. L'iniziativa è organizzata da Asprom, Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno, e dall'Accademia Italiana del Peperoncino. Il programma completo della Summer School sarà reso noto nei prossimi giorni.