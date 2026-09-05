«Questa non è una semplice competizione elettorale: è un confronto tra due idee opposte di politica. Da una parte una destra che vive di divisioni, identità contrapposte e leadership calate dall’alto; dall’altra un centrosinistra che, pur nella diversità delle sue culture, ha scelto di unirsi attorno a un obiettivo comune: rappresentare il territorio.

Il Pri sta con Frank Benedetto perché questa è, prima di tutto, una candidatura reggina. Non una candidatura importata, non una candidatura costruita altrove e poi presentata a Reggio. È la candidatura di chi conosce questa città, ne comprende i problemi e vuole assumersene fino in fondo la responsabilità.

Oggi la scelta è semplice: la politica della divisione o la politica dell’unità; gli interessi di parte o l’interesse di Reggio. Noi non abbiamo dubbi. Il Pri sceglie Reggio, sceglie il centrosinistra unito e sceglie Frank Benedetto». È quanto dichiara la segretaria provinciale del partito Repubblicano di Reggio Calabria, Gabriella Andriani.