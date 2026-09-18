«Noi con Frank Benedetto rappresentiamo un modo di fare politica: quello di stare tra la gente. Il nostro candidato unitario nasce nella società civile, viene dalla società di Reggio Calabria, viene dal perimetro sociale di Reggio Calabria, in un campo così delicato come quello della sanità. Dove si è adoperato e oggi mette a disposizione della città e di tutto il collegio di Reggio Calabria questa straordinaria competenza». A dirlo l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, oggi a Reggio Calabria per sostenere la candidatura di Benedetto alle suppletive per la Camera a Reggio Calabria.



«In Calabria - ha aggiunto - abbiamo un campo compatto. Le elezioni regionali l'anno scorso non le abbiamo vinte, ma per la prima volta abbiamo fatto un grande risultato in 25 giorni di campagna elettorale e se avessimo avuto qualche settimana in più probabilmente avremmo fatto emergere le contraddizioni della destra. Perché la destra in Calabria si divide sui posti, sui sottosegretari, sugli assessori».



«Doveva essere una consultazione ferragostana - ha detto - Benedetto - nella quale non si deciderà un seggio da occupare, e non cambierà certo l'equilibrio politico nazionale, ma sarà importante perché potrà cambiare il rappresentante della città al Parlamento. Stiamo facendo una campagna elettorale portata avanti parlando con la gente».

Affondo al centrodestra

Parlando del centrodestra, l’europarlamentare ha affermato che un assessore della giunta del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, «su La7 ha affermato che Fabio Roscioli è un candidato venuto da fuori, che non lo conosce nessuno».

«Sono tutti arrabbiati - ha aggiunto Tridico - perché il potere, come lo distribuiscono a Forza Italia è veramente una cosa vergognosa. Così come Vannacci, che si è inventato un democristiano, Domenico Giannetta che per motivi di poltrone non si sono riusciti a sistemare, perché tra di loro sono divisi».

Irto: «Apprezzato il suo impegno e lavoro»

Il senatore del Pd Nicola Irto, segretario regionale del partito in Calabria, nel corso della Festa regionale dell'Unità che ha preso il via a Lamezia Terme, parlando delle suppletive per la Camera di Reggio Calabria ha commentato: «Il centrosinistra si è unito in maniera molto larga, oltre ai partiti classici del cosiddetto campo largo, c'è davvero tutto il centrosinistra, tutte le forze politiche, 12 partiti nazionali che sostengono Frank Benedetto».

«Ci si è riconosciuti - ha aggiunto - attorno a una figura civica straordinaria e importante una figura civica riconosciuta, una figura civica che allarga, una figura civica apprezzata per il suo impegno e per il suo lavoro e attorno a questa figura si sta costruendo una campagna elettorale fatta attraverso anche una persona che è del territorio, a differenza della destra che ha candidato un signor nessuno che non è di Reggio Calabria, che non è mai venuto nella provincia di Reggio Calabria che non conosce il territorio. Uno calato dall'alto. Un nominato. Tutto questo per noi è inaccettabile e stiamo facendo una battaglia a viso aperto accanto a Frank Benedetto».