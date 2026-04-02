L’architetto e dirigente di Federimpreseuropa annuncia l’impegno alle amministrative, rafforzando il legame tra politica, territorio e sistema produttivo

Antonio Luppino, detto Tony, architetto stimato e figura emergente nel panorama politico-sindacale, aderisce al progetto politico di Noi Moderati, ispirato ai valori di Maurizio Lupi e coordinato in Calabria dall’On. Giuseppe Galati, figura autorevole e di riconosciuto spessore istituzionale. Una scelta coerente con il suo percorso umano e professionale, maturata attraverso anni di impegno concreto a fianco dei giovani, delle imprese e del territorio.

Contestualmente, Luppino ha dato disponibilità al partito per lavorare sul territorio che tanto ama, candidandosi alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Reggio Calabria, segnando un passaggio importante del suo impegno pubblico e civico.

Il profilo di Antonio Luppino si distingue per un’esperienza articolata e di alto livello, in particolare all’interno di Federimpreseuropa, dove ricopre ruoli di rilievo sia a livello regionale che nazionale. È Coordinatore Regionale per la Calabria, componente del Direttivo Nazionale e dirigente attivo nelle relazioni istituzionali, oltre ad aver ricevuto una delega nazionale su temi strategici legati allo sviluppo del Mezzogiorno e alla ZES Unica del Sud.

A questo si aggiunge il ruolo di Presidente operativo della Federazione Europea per lo sviluppo territoriale e la competitività aderente al sistema Federimpreseuropa, che lo porterà ad affiancare il Presidente Nazionale di Federimpreseuropa al CESE a Bruxelles, incarico che ne rafforza ulteriormente il profilo gestionale e la capacità di incidere concretamente nei processi decisionali e organizzativi.

Questo insieme di responsabilità lo pone quotidianamente al centro del dialogo tra imprese, istituzioni e territori, consentendogli di maturare una visione pragmatica e orientata ai risultati, fondata su sviluppo economico, innovazione e sostegno al tessuto produttivo.

L’ingresso di Luppino nel partito e la sua candidatura rappresentano un valore strategico di grande rilievo. La sua discesa in campo rafforza in modo significativo il legame con il mondo delle imprese, apporta competenze consolidate in ambito istituzionale e contribuisce ad accrescere la credibilità e l’autorevolezza della proposta politica. Si tratta di una figura capace di connettere il livello locale con quello nazionale, creando opportunità concrete per il territorio e facilitando l’accesso a risorse, investimenti e progettualità.

Per Reggio Calabria, la candidatura di Luppino assume un significato particolarmente importante. Non si tratta soltanto di una scelta politica, ma di un professionista che ha già dimostrato sul campo la propria capacità di sostenere le imprese, promuovere lo sviluppo e costruire relazioni istituzionali efficaci. La sua esperienza rappresenta una garanzia di concretezza e di visione.

L’obiettivo che Antonio Luppino si è prefissato è chiaro e ambizioso: contribuire alla costruzione di una città più dinamica, moderna e inclusiva, capace di sostenere le imprese come motore dell’economia e di rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini. Una Reggio Calabria in cui sviluppo economico, occupazione e qualità dei servizi possano crescere insieme, attraverso politiche concrete, ascolto del territorio e capacità amministrativa.

Con questa candidatura, Antonio Luppino si conferma come una figura di spicco, dinamica e profondamente radicata nel territorio, pronta a mettere la propria esperienza, le proprie competenze e la propria rete di relazioni al servizio della comunità, rappresentando un valore aggiunto determinante per il partito, per la lista e per il futuro della città.