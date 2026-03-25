L’Unione di Centro continua a crescere in città e lo fa accogliendo una figura di spessore, radicata nel territorio e forte di una significativa esperienza istituzionale, professionale e sociale. La dottoressa Sabrina Sinicropi, originaria di Reggio Calabria, aderisce ufficialmente all’UDC e annuncia la propria discesa in campo in vista delle prossime elezioni amministrative, mettendo a disposizione della comunità il proprio bagaglio di esperienza, impegno e visione.

Già consigliere della IV Circoscrizione in quota Alleanza Nazionale, con delega al settore turistico, Sabrina Sinicropi si è distinta negli anni per una presenza concreta e operosa sul territorio, promuovendo azioni di sostegno alle persone in difficoltà e contribuendo con determinazione a iniziative significative per la comunità, come il sostegno a realtà delicate quali Villa Betania e la forte spinta istituzionale alla realizzazione del parco di fronte al Baden Powell – Villaggio dei Bambini, simbolo di attenzione verso le famiglie, i giovani e la qualità della vita nei quartieri.

Laureata in Economia del Turismo e dell’Ambiente presso l’Università di Messina, Sabrina Sinicropi ha costruito negli anni un profilo professionale dinamico e poliedrico, maturando una lunga esperienza nei settori del turismo, della formazione, dell’organizzazione di eventi e dell’imprenditoria. Ha gestito attività nel campo della ristorazione e dell’accoglienza, ha ricoperto ruoli di responsabilità nella formazione di operatori nel settore delle telecomunicazioni ed è stata titolare di un’agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi, distinguendosi nella promozione del territorio e nella realizzazione di iniziative culturali e pubblicitarie di grande impatto.

Il suo percorso si è inoltre arricchito attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati e con esperienze in progetti europei, che hanno consolidato una visione moderna, aperta e concreta dello sviluppo locale. Competenze, relazioni, capacità di gestione dei team e valorizzazione delle risorse del territorio rappresentano oggi il patrimonio umano e professionale che Sabrina Sinicropi mette al servizio dell’UDC e dell’intera città.

A dare l’annuncio ufficiale dell’adesione è il Commissario provinciale dell’UDC Giuseppe Pinto, che sottolinea con entusiasmo il significato politico e umano di questa scelta.

«L’adesione di Sabrina Sinicropi rappresenta per l’UDC un innesto di straordinario valore umano, professionale e politico. Sabrina è una donna competente, concreta, credibile, con una storia vera di impegno sul territorio e con una sensibilità autentica verso i bisogni della comunità. La sua presenza rafforza ulteriormente un partito che a Reggio Calabria cresce ogni giorno, grazie a un progetto politico serio, moderato, popolare e profondamente radicato nei valori della famiglia, del lavoro, della solidarietà e dello sviluppo. La sua candidatura è la dimostrazione plastica di come l’UDC sia oggi un punto di riferimento per quanti vogliono mettersi in gioco con spirito di servizio, passione e capacità. Stiamo costruendo una squadra forte, credibile e vincente per dare alla città una prospettiva nuova, seria e concreta», dichiara Pinto.

Parole cariche di entusiasmo e visione, che si intrecciano perfettamente con quelle della stessa Sabrina Sinicropi, pronta a intraprendere questa nuova sfida con determinazione e spirito di servizio.

Afferma la Sinicropi:

«Ho scelto di aderire all’UDC perché ho ritrovato un partito fatto di persone, di ascolto, di dialogo e di valori nei quali mi riconosco pienamente. Scendo in campo con entusiasmo, senso di responsabilità e con la volontà di mettere la mia esperienza a disposizione del territorio e dei cittadini. Credo in una politica concreta, pragmatica, capace di ascoltare e di dare risposte vere. Le mie priorità saranno il sostegno alle imprese, la valorizzazione del turismo, il rilancio del territorio, il lavoro e le opportunità per i giovani. Reggio Calabria ha bisogno di competenza, presenza e passione, e io intendo offrire tutto questo con umiltà, determinazione e amore per la mia terra».

La candidatura di Sabrina Sinicropi si inserisce in un percorso di crescita costante dell’UDC nella città dello Stretto, un partito che sta consolidando la propria presenza con adesioni qualificate, entusiasmo diffuso e una proposta politica sempre più riconoscibile. Un progetto che punta a rimettere al centro territorio, competenza, moderazione, sviluppo e attenzione ai cittadini, nella convinzione che la buona politica debba tornare a essere soprattutto vicinanza reale alle persone e capacità di costruire futuro.

Con l’ingresso di Sabrina Sinicropi, l’UDC lancia così un messaggio forte, positivo e motivazionale alla città: c’è una squadra che cresce, c’è una classe dirigente che si rafforza, c’è una visione che prende forma. E soprattutto c’è la volontà di offrire a Reggio Calabria donne e uomini pronti a metterci la faccia, il cuore e la competenza.

L’UDC cresce, si radica, si rafforza. E con donne come Sabrina Sinicropi, il futuro di Reggio Calabria parla sempre di più il linguaggio della serietà, della passione e della concretezza.