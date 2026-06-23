Su proposta del segretario nazionale Uil Pierpaolo Bombardieri, il congresso si è espresso all’unanimità la favore di colei che ha guidato l’organizzazione regionale negli ultimi due anni. Nominata anche la segreteria regionale.

Mariaelena Senese è stata confermata nel ruolo di segretaria generale della Uil Calabria. Il congresso regionale dell’organizzazione sindacale – tenutosi a Maierato (VV) - si è concluso nella tarda mattinata odierna con il voto unanime del Consiglio regionale e l’applauso convinto di tutta la platea di oltre 180 delegati a sostegno della figura di Mariaelena Senese su proposta del segretario nazionale Uil, Pierpaolo Bombardieri, giunta a valle di un percorso operativo che in due anni ha portato l’organizzazione a raggiungere i 140mila iscritti in Calabria.

L’elezione per l’acclamazione della platea ha segnato il discorso conclusivo di Senese: «Questo congresso confederale è stata l’occasione per ribadire insieme che il cambiamento intrapreso non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase, più forte, più unita e più determinata – ha esordito al microfono dopo la proclamazione -.La nostra forza nasce dalla presenza nei luoghi di lavoro, dalla capacità di ascolto, dalle battaglie quotidiane che portiamo avanti uniti, da quelle rivendicazioni che non sono strumentalizzazioni ma che diventano proposte concrete».

«Questa terra merita il nostro impegno migliore, merita una Uil forte, autorevole e protagonista – ha aggiunto -.Sento forte il peso, la responsabilità e insieme l’orgoglio della nostra storia. Siamo un sindacato che non ha mai smesso di credere nella dignità del lavoro, nella giustizia sociale, nei diritti delle persone. Questa regione conosce difficoltà profonde, ma conosce anche una comunità di lavoratrici e lavoratori che non si arrende. A loro dobbiamo il meglio della nostra azione. E oggi, voglio rinnovare un impegno semplice ma assoluto: mettere la UIL Calabria al servizio del futuro della nostra gente. Siamo un sindacato che è e continuerà a essere il rumore della società».

Focus tematico principale dei due giorni di congresso calabrese è stato il rapporto tra l’evoluzione dei più moderni sistemi di intelligenza artificiale nel contesto dei diritti dei lavoratori e del loro impatto sul sistema produttivo ed economico locale, nazionale e globale.

Il congresso, oltre alla presenza del segretario nazionale UIL Pierpaolo Bombardieri, nella sua prima giornata ha visto la partecipazione dei vertici politici e istituzionali calabresi. Dal presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, ai rappresentanti delle imprese, Pietro Alfredo Falbo (Unioncamere), Aldo Ferrara (Unindustria Calabria), Klaus Algieri (Confcommercio), passando per il rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, Antonio Viscomi, ordinario di Diritto del Lavoro UMG, Teresa Citraro (direttore Inail Calabria), Giuseppe Greco (direttore Inps Calabria), Paolo Piacenza (presidente Autorità di sistema portuale Ionio-Tirreno meridionale). Hanno portato un importante contributo al dibattito anche i segretari generali di Cgil e Cisl Calabria, Gianfranco Trotta e Giuseppe Lavia.

Ai contenuti di carattere istituzionale e alle proposte di carattere politico giunte dal podio della prima giornata, si sono aggiunti gli interventi e le presentazioni di una seconda giornata che ha visto protagonisti – oltre ai delegati – imprese innovative, giovani studiosi impegnati nella ricerca sull’IA applicata al lavoro e i giovanissimi studenti dell’Itts “E. Scalfaro” di Catanzaro. Questi ultimi, nella loro presentazione, hanno illustrato la rivista realizzata nell’ambito del corso di Graphic design in collaborazione con la UIL Calabria, dedicata al tema della sicurezza sul lavoro.

Le procedure statutarie hanno portato anche alla definizione della segreteria: Paolo Cretella, GiuseppeFurciniti e Giuseppe Rizzo.Tesoriere:Attilio Morittu.

Infine, sul fronte organizzativo, Senese ha anche preannunciato la nascita di alcuni dipartimenti tematici in seno alla segreteria regionale.

I rappresentanti della confederazione scelti dall’assemblea dei delegati e quelli scelti dalle singole categorie comporranno la delegazione calabrese che parteciperà al congresso nazionale Uil che si terrà a Padova all’inizio di luglio.