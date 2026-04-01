Il sindaco metropolitano facente funzioni al fianco della magistratura e delle forze dell'ordine: «Attraverso un’azione condivisa e unita è possibile sconfiggere ogni forma di violenza mafiosa»

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, attraverso una nota stampa, ha espresso «la più ferma e totale condanna per il grave episodio di intimidazione ai danni del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata».

«Quelle del capo clan di Fuorigrotta all'indirizzo di un grande uomo - ha detto Versace - sono parole disumane, un atto ignobile e inaccettabile che colpisce un servitore dello Stato impegnato storicamente e quotidianamente per la legalità».

«A nome dell’amministrazione metropolitana e dell’intera comunità - ha aggiunto l'inquilino di Palazzo Alvaro - manifesto piena e incondizionata solidarietà, vicinanza e sostegno al procuratore Gratteri, rinnovando la profonda gratitudine per il suo instancabile lavoro a difesa della giustizia e della sicurezza dei cittadini».

«Episodi di questo tipo - ha proseguito - rafforzano, se possibile, la determinazione delle istituzioni nel contrastare ogni forma di criminalità e nel sostenere con forza tutti coloro che, con coraggio e dedizione, operano per affermare la legalità».

«La Città Metropolitana - ha concluso Carmelo Versace - è al fianco della magistratura e delle forze dell’ordine, nella convinzione che solo attraverso un’azione condivisa e unita sia possibile sconfiggere definitivamente ogni forma di intimidazione e violenza mafiosa».