« E il Ponte è solo la prima parte del bluff, della sottrazione delle risorse. Ci stanno provando anche con il Porto a Sud e con l'Autoporto. A Destra – dichiara Enzo Musolino, segretario cittadino del circolo Pd Tonino Giordano di Villa San Giovanni – non si comprende che stanno lavorando per lo status quo, che le loro politiche concorrono solo a mantenere la situazione attuale, monopolio del traffico e inquinamento compresi.

La prova?

1. i soldi del Ponte sono ormai dislocati altrove;

2. non si vuole l'allargamento della competenza dell'Autorità Portuale a Sud;

3. chiedono il definanziamento dell'Autoporto condannandoci all'anarchia attuale, all'invasione dei Tir.

In sintesi, se si realizzassero i loro (mancati) progetti, se si bloccasse ogni visione, rimarrebbe tutto come ora, trionferebbe la conservazione. I nostri progetti, invece, sono per il cambiamento e il progresso, con la "questione sociale" al centro. E il Porto a Sud e l'Autoporto sono infrastrutture legate alla questione sociale, ambientale, alla crescita, al lavoro, allo sviluppo », conclude Enzo Musolino, segretario cittadino del circolo Pd Tonino Giordano

di Villa San Giovanni.