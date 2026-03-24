«Fratelli d’Italia Villa San Giovanni, con spirito propositivo e nell’esclusivo interesse della cittadinanza, invita l’Amministrazione Caminiti e l’intero Consiglio comunale a valutare l’adozione della definizione agevolata delle entrate comunali, strumento previsto dalla legge di bilancio 2026 per favorire il recupero dei crediti e, al tempo stesso, offrire un concreto sostegno ai contribuenti in difficoltà.

Si tratta di una misura che consente agli enti locali, previa approvazione di apposito regolamento, di disciplinare forme di agevolazione sulle proprie entrate tributarie e patrimoniali, prevedendo l’esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità. La norma prevede inoltre che i contribuenti abbiano un termine non inferiore a 60 giorni per aderire.

Per Fratelli d’Italia si tratta di un’opportunità che il Comune di Villa San Giovanni non dovrebbe sottovalutare, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche che hanno colpito famiglie, lavoratori e attività produttive negli anni segnati dall’emergenza sanitaria e dalle sue conseguenze sociali ed economiche.

In una realtà che sta affrontando le criticità del dissesto e della gestione dei tributi locali, uno strumento di questo tipo potrebbe rappresentare un segnale concreto di vicinanza ai cittadini e, nello stesso tempo, un’occasione utile per migliorare la capacità di riscossione dell’Ente. Anche per questi Comuni, come Villa, la procedura è assolutamente fattibile.

Pensiamo, ad esempio, a entrate comunali come TARI, IMU, canoni idrici, rette e altri crediti patrimoniali, rispetto ai quali una disciplina agevolata, ben costruita e sostenibile, potrebbe favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ridurre il contenzioso e rendere più efficiente il recupero delle somme dovute. La legge consente infatti agli enti locali di introdurre autonomamente queste misure anche per le entrate patrimoniali proprie.

La proposta assume ancora più valore se si considerano i disagi registrati negli ultimi anni in materia di emissione dei ruoli ordinari e di riscossione coattiva, con ritardi che hanno generato confusione, incertezza e continue richieste di chiarimento da parte dei cittadini. In questo quadro, una misura straordinaria e ben regolamentata potrebbe contribuire anche a ricostruire un rapporto più trasparente e collaborativo tra Comune e contribuente.

Fratelli d’Italia invita quindi maggioranza e minoranza ad affrontare la questione senza pregiudizi e senza contrapposizioni ideologiche, avviando fin da subito gli atti necessari per valutare la predisposizione di un regolamento comunale ad hoc, capace di individuare in modo chiaro:

• le entrate eventualmente definibili;

• i termini e le modalità di adesione;

• i criteri di pagamento;

• le garanzie per gli equilibri finanziari dell’Ente.

Il direttivo di Fratelli d’Italia Villa San Giovanni, con il coordinatore comunale Antonio Messina, nel raccogliere le tante istanze che arrivano dall’ascolto della cittadinanza, ribadisce che questa proposta non nasce da alcuna volontà di strumentalizzazione politica, ma da un approccio responsabile e costruttivo.

L’auspicio è che l’Amministrazione Caminiti dimostri apertura e capacità di ascolto su una proposta che potrebbe produrre benefici concreti sia per i cittadini sia per le casse comunali». Così in una nota il Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Antonio Messina - Il Direttivo di Fratelli d’Italia Villa San Giovanni.