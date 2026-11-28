«La consegna di nuovi defibrillatori deve tradursi in una rete efficiente e accessibile. A Villa San Giovanni chiediamo alla sindaca e alla Giunta di assumersi fino in fondo la responsabilità della gestione, i cittadini devono sapere quali dispositivi funzionano, chi li controlla e quando saranno ripristinati quelli rimossi». Lo dichiara Marco Santoro, capogruppo consiliare di Forza Italia, che ha presentato un’interrogazione sul progetto «Villa Cardioprotetta».

«Il 9 novembre la Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dall’on. Francesco Cannizzaro, ha consegnato 97 DAE, uno per ciascun Comune. Cannizzaro ha accelerato il completamento di un’iniziativa avviata nella precedente consiliatura. Un risultato concreto per il territorio, al quale devono corrispondere altrettanta concretezza e responsabilità da parte delle amministrazioni comunali.

L’interrogazione richiama segnalazioni precise: in via 2 Novembre un dispositivo risulterebbe collocato in una teca non accessibile, con manutenzione da verificare; nei pressi del Bar Italia e ad Acciarello alcuni apparecchi sarebbero stati rimossi o inviati in manutenzione da mesi, senza successiva ricollocazione o sostituzione.

Se confermate, queste situazioni evidenzierebbero una seria carenza nella capacità della Giunta di assicurare continuità a un servizio essenziale. La sindaca chiarisca da quando i presidi risultano assenti, perché gli interventi si protraggano e quali coperture alternative siano state garantite. La disponibilità di un nuovo apparecchio deve accompagnarsi alla cura dell’intera rete esistente.

Il progetto, avviato nel 2018, ha preso impulso anche grazie alle giornate di sensibilizzazione “Più vita al Cuore”, promosse dalla Fondazione Dignitas Curae, e al contributo del dott. Gianni Calabrese, donatore del primo dispositivo destinato alla delegazione di Cannitello.

Un ruolo significativo è stato svolto anche dal Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana, che ha sostenuto, tra le altre iniziative, la collocazione del secondo DAE in piazza Pretura. Sanitari, associazioni, volontari e donatori hanno così costruito un patrimonio della comunità, che l’amministrazione ha il dovere di valorizzare e mantenere efficiente».

Santoro chiede un censimento completo dei DAE, inclusi quelli nelle scuole e negli edifici pubblici, con stato di funzionamento, accessibilità e responsabili; registri e scadenze delle manutenzioni; una mappa pubblica aggiornata e un programma di formazione dei cittadini.

«La questione politica è la capacità di governare i servizi nel tempo. Chiediamo risposte documentate in Consiglio comunale e un piano con tempi certi per ripristinare i dispositivi, sostituire quelli obsoleti e coprire le eventuali carenze nei quartieri. Essere una città cardioprotetta comporta un impegno quotidiano, la Giunta dimostri di saperlo garantire con atti e risultati verificabili», conclude Santoro.