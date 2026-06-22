Accordo ormai definito tra le parti per il cambio di proprietà: il club amaranto si prepara alla nuova era con la riorganizzazione societaria già in fase di definizione e l’obiettivo di rilancio verso il calcio professionistico

La Reggina è ormai a un passo da una svolta storica: il passaggio di proprietà a Claudio Lotito può considerarsi di fatto concluso, con l’accordo tra le parti già definito in ogni dettaglio e la sola firma finale a sancire ufficialmente il cambio di gestione.

Il club amaranto, oggi ancora formalmente sotto la proprietà di Ballarino, è destinato a entrare nell’orbita del patron della Lazio, che ha completato l’intero iter negoziale e attende ora soltanto il perfezionamento degli ultimi adempimenti burocratici. Le pendenze residue e alcune verifiche tecniche rappresentano gli ultimi passaggi prima del closing, atteso domani.

Nuova struttura in definizione

Con il passaggio ormai definito, iniziano a delinearsi anche i primi scenari del nuovo assetto societario. Tra le ipotesi più concrete figura un ruolo di primo piano per Enrico Lotito, già operativo all’interno della Lazio e destinato a essere una figura chiave nella riorganizzazione del club amaranto.

Sul fronte dirigenziale si fanno sempre più insistenti i nomi di Andrea Gianni come direttore generale, mentre per l’area sportiva restano in corsa Antonello Laneri e Antonio Mazzei per il ruolo di direttore sportivo. Scelte che, una volta ufficializzato il passaggio, potrebbero arrivare in tempi molto rapidi per dare subito stabilità alla nuova struttura. L’obiettivo dichiarato della nuova proprietà sarà quello di costruire una squadra competitiva fin da subito, con l’ambizione di riportare il club nelle categorie professionistiche.

Nonostante l’entusiasmo per l’imminente cambio di proprietà, il percorso non sarà privo di ostacoli. La rosa attuale è ridotta e quasi completamente da ricostruire, mentre sul piano regolamentare restano da considerare con attenzione i vincoli legati alle normative sulle multiproprietà e alla gestione dei club riconducibili allo stesso gruppo.

Aspetti che richiederanno una pianificazione precisa, soprattutto in ottica futura, qualora la Reggina dovesse tornare rapidamente a competere nel calcio professionistico.

Dopo settimane di trattative e attesa, la conclusione dell’operazione appare ormai inevitabile: manca soltanto la firma per rendere ufficiale ciò che, nei fatti, è già deciso. La Reggina si prepara così a una nuova era sotto la guida di Lotito, con l’obiettivo di aprire un ciclo ambizioso e strutturato per riportare il club ai livelli che la sua storia impone.