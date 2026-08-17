AS Reggina 1914 rende noto che nella giornata di domani, lunedì 17 agosto, squadra e staff tecnico si ritroveranno al centro sportivo Sant’Agata

Visti e considerati i lavori di rifacimento che a vario titolo riguardano la gran parte della struttura, per la prossima settimana non sarà possibile far assistere agli allenamenti a stampa e tifosi.

Questa prima fase di ripresa della preparazione si svolgerà dunque a porte chiuse, con report quotidiani che verranno forniti dall’ufficio stampa del club.